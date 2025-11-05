Diário do Nordeste
Mumuzinho e esposa curtem viagem romântica no CE: 'Dias perfeitos'

Cantor e influenciadora aproveitam dias de descanso em Taíba.

Redação
Mumuzinho e Thainá estão curtindo dias de férias em solo cearense.
O cantor Mumuzinho está curtindo dias de descanso ao lado da esposa, a influenciadora Thainá Fernandes, em uma viagem romântica por Taíba, no litoral do Ceará. O casal compartilhou nas redes sociais fotos e vídeos aproveitando o clima praiano em um hotel de frente para o mar, cercado por paisagens paradisíacas.

“Só agradecer pelos dias perfeitos nesse paraíso do nosso Brasil”, escreveu o pagodeiro em uma publicação feita nesta quarta-feira (5), encantando os seguidores com os registros do casal.

Juntos desde 2019, Mumuzinho, de 41 anos, e Thainá, de 30, oficializaram o casamento em agosto daquele ano. Os dois chegaram a se separar brevemente em junho de 2021, mas reataram pouco tempo depois e seguem juntos desde então.

Família

O cantor é pai de três filhos: Kaik, de 13 anos, fruto do relacionamento com Marize Calheiros, e Hanry e João, de um vínculo anterior com uma mulher chamada Mirela. Recentemente, Marize chegou a acusar o artista de abandono parental e atraso no pagamento da pensão, mas Mumuzinho não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Mesmo com as polêmicas recentes, o cantor mostrou que está focado em momentos de tranquilidade e amor ao lado da esposa, celebrando o relacionamento em clima de renovação e sintonia.

Mumuzinho e Thainá estão curtindo dias de férias em solo cearense.
