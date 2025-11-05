Taís Araújo denuncia Manuela Dias à Globo após discussão por 'Vale Tudo', diz colunista
A atriz teria proposto discussão sobre a representação de mulheres negras na teledramaturgia.
A atriz Taís Araújo denunciou Manuela Dias ao compliance da TV Globo, setor responsável por analisar condutas internas da emissora, segundo o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo. A situação teria se iniciado após discussão entre elas sobre a personagem Raquel, protagonista da novela "Vale Tudo".
As informações apontam que Taís chegou a procurar a autora para conversar sobre a representação de Raquel, mulher negra na nova versão, em comparação ao que era esperado para a protagonista.
Segundo a coluna da Folha, tanto a atriz como a emissora preferiram não se posicionar sobre o caso. E Manuela Dias não teria retornado os contatos feitos pelo colunista.
Uma das análises do setor de compliance diria respeito ao teor da conversa entre as duas. Taís teria relatado a Manuela que entidades do movimento negro de que faz parte relataram decepção com os rumos de Raquel na trama.
Além disso, a atriz teria dito que a personagem era mais uma protagonista negra a passar por sofrimento extremo, algo diferente do previsto no início do folhetim. Taís, então, chegou a relatar descontentamento com as mudanças feitas por Manuela Dias no texto.
A autora, entretanto, discordou, o que teria gerado uma forte discussão entre as duas. Conforme a coluna, Taís procurou o compliance da Globo logo em seguida, com o objetivo de ajudar a discutir a representação de pessoas negras em novelas.
Toda a situação teria ocorrido antes de Taís expor a chateação sobre Raquel em entrevista à Revista Quem. Por conta disso, Manuela também teria formalizado denúncia contra a atriz por quebra do código de ética da empresa.
Raquel perdeu espaço na novela
Diante do imbróglio entre autora e atriz, espectadores perceberam como a protagonista perdeu espaço, aos poucos, dentro do desenrolar da trama de "Vale Tudo".
No fim da novela, por exemplo, Raquel se limitava a aparecer em cenas de merchandising, sem qualquer relevância para os enredos que conduziam grandes eventos, como foi o caso com a morte de Odete Roitman.
Manuela Dias e Taís Araújo não mantêm mais contato, segundo também apontou a coluna. A atriz, inclusive, não foi a única a demonstrar decepção diante da trama, já que Luís Melo, o Bartolomeu, confessou ter esperado mais da produção.