Personagem Poliana, de 'Tremembé', foi inspirada em crime de Luciana Olberg

"Tremembé", nova série do streaming Prime Video, estreou na última sexta-feira (31) e virou assunto nas redes sociais por gerar curiosidade em relação aos crimes reais que retrata de forma ficcional.

A história traz nomes como Suzane Von Richtofen e Elize Matsunaga, por exemplo, e mostra a rotina no chamado "presídio dos famosos", já que a Penitenciária de Tremembé é conhecida por ser o local em que parte dos autores de crimes de grande repercussão cumprem pena no Brasil.

Mas nem todos os nomes usados na série são reais. Alguns deles estão sob pseudônimos, como a personagem Poliana, interpretada pela atriz Letícia Tomazella, que faz referência a Luciana Olberg.

Luciana foi condenada a 29 anos de prisão por ter filmado as irmãs de apenas três anos sendo abusadas sexualmente. Na época do crime, ela era casada com o dono de uma academia e mantinha relações a três com ele e um aluno do estabelecimento.

O caso foi registrado em 2013, época em que as meninas, meias-irmãs de Luciana, estavam sob os cuidados dela. Para cometer o crime, ela dopou as crianças e passou bebida nas chupetas utilizadas por elas.

As crianças, então, foram abusadas sexualmente pelos dois homens com os quais ela mantinha relações. Ela filmou o ato e divulgou o vídeo em um grupo de pedófilos.

Diante das imagens, um dos integrantes do grupo em questão denunciou o crime e Luciana acabou presa, junto dos dois homens.

Além disso, o irmão dela, Rogério Olberg, chegou a se envolver com Suzane Von Richtofen, noivando com ela entre 2015 e 2020. A relação terminou quando o homem descobriu que ela mantinha R$ 120 mil em uma conta não declarada.