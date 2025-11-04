Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Não vem mais: Ariana Grande cancela vinda ao Brasil

Avião da artista teve um problema técnico que impediu o embarque.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A imagem mostra uma cena do filme Wicked II com um grupo de jovens vestidos com uniformes azuis. No centro, está Ariana Grande de vestido vestido rosa claro.
Legenda: Ariana Grande em cena do filme 'Wicked', que estará disponível nos cinemas do Brasil a partir de 20 de novembro.
Foto: Reprodução / Divulgação Universal Pictures Brasil.

Ariana Grande, estrela do filme Wicked II cancelou sua vinda ao Brasil para a turnê do longa nesta terça-feira (4). Apesar de a cantora e protagonista não comparecer, a premiere global de divulgação segue confirmada para esta noite, em São Paulo. 

Em primeiro comunicado no Instagram, Ariana explicou aos seus fãs o motivo do cancelamento:

"Minha equipe e eu tivemos que sair do nosso voo, pois eles tiveram que fazer a manutenção do avião devido a um problema de segurança e ele não vai decolar até as 11h da manhã de amanhã", escreveu.

A artista pediu desculpas pelo inconveniente e que a produtora Universal buscou alternativas, mas sem sucesso.

Ariana divide o protagonismo do filme com Cynthia Erivo, que juntas, interpretam Glinda e Elphaba, respectivamente.

O filme é a parte II da obra lançada no ano passado, inspirada no musical da Broadway de 2003. No Brasil, Wicked: Parte II estará disponível nos cinemas de todo o país a partir do dia 20.

Fãs enfurecidos 

Nas  redes sociais, os fãs que se programaram para acompanhar a première lamentaram o cancelamento da vinda de Ariana Grande ao Brasil. 

“Sem turnê, sem première, sem esperança, sem Brasil", disse um.  “Deixando de ser arianator. Ariana Grande, você perdeu um fã”, escreveu outra. 

No X (antigo Twitter) o termo "Ariana Grande" ficou entre os assuntos mais comentados do dia, acompanhado de memes, críticas e lamentações.

'Não deseje perigo a nós'

No começo da tarde desta terça-feira, Ariana Grande se pronunciou novamente após as negativas de seus fãs:

Por favor, não deseje perigo a nós. Fizemos tudo o que podíamos e prometo que ninguém está mais chateado do que eu estou, eu prometo ♡ Não importa o quanto você esteja bravo ou decepcionado, por favor, por favor, não deseje perigo a nós nem pense que não tentamos...Terminei outro filme no dia 31 e trabalhei o dia todo no dia 1º e 2. Eu amo o Brasil, sempre amei e sempre vou amar.

Assuntos Relacionados
Fachada do Complexo Penitenciário Tremembé, com muro em branco e azul.
Zoeira

Por que Tremembé é o presídio dos famosos?

O nome do presídio voltou à tona após o lançamento da série homônima do Prime Video.

Redação
Há 6 minutos
Imagem da atriz pornô Elisa Sanches para matéria sobre rainha da Império da Tijuca é criticada por dançar sem calcinha.
Zoeira

Rainha da Império da Tijuca, Elisa Sanches é criticada por dançar sem calcinha

Filha de Arlindo Cruz classificou o episódio como "chocante e deprimente".

Redação
Há 16 minutos
Personagem Poliana da série Tremembé, lançada pelo Prime Video.
Zoeira

Personagem Poliana, de 'Tremembé', foi inspirada em crime de Luciana Olberg

Mulher foi condenada a 29 anos de prisão por ter filmado abuso sexual das meias-irmãs de três anos.

Redação
Há 1 hora
A imagem mostra uma cena do filme Wicked II com um grupo de jovens vestidos com uniformes azuis. No centro, está Ariana Grande de vestido vestido rosa claro.
Zoeira

Não vem mais: Ariana Grande cancela vinda ao Brasil

Avião da artista teve um problema técnico que impediu o embarque.

Redação
Há 1 hora
Yuri Lima é ex-namorado da cantora Iza.
Zoeira

Recém-separado de Iza, Yuri Lima anuncia volta ao futebol

Ex-jogador do Mirassol foi apresentado pelo Primavera SAF.

Redação
Há 2 horas
Norma Braga ao lado do cantor Roberto Carlos.
Zoeira

Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos

Norma estava internada há três semanas e faleceu nesta terça (4), aos 90 anos.

Redação
Há 2 horas
Augusto publicou uma foto de Milton e Lô, além de mensagens trocadas com o músico, a quem chamava carinhosamente de tio
Zoeira

Após morte de Lô Borges, filho de Milton Nascimento relembra noite especial

Augusto Nascimento emocionou fãs ao mostrar registros e mensagens trocadas com o músico mineiro.

Redação
04 de Novembro de 2025
Série 'Tremembé' recria entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu
Zoeira

Série 'Tremembé' recria entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu

A atriz Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane, tem recebido elogios pelo trabalho.

Gabriel Bezerra*
04 de Novembro de 2025
foto de César Tralli e Renata Vasconcellos descontraídos no cenário do Jornal Nacional.
Zoeira

Antes de estreia no JN, Cesar Tralli mostra presente de Renata Vasconcellos

Como gesto de boas-vindas ao novo companheiro de bancada, a jornalista preparou um momento especial.

Redação
03 de Novembro de 2025
foto de cena da série Tremembé mostra o personagem Gil Rugai.
Zoeira

Quem é Gil Rugai, criminoso que aparece na série 'Tremembé'

Homem já se tornou alvo de investigação dias após o crime.

Redação
03 de Novembro de 2025
Diane Ladd em cena do filme Joy - O Nome do Sucesso.
Zoeira

Morre Diane Ladd, atriz três vezes indicada ao Oscar e mãe de Laura Dern

A morte da atriz aos 89 anos foi confirmada pela filha dela.

Redação
03 de Novembro de 2025
Maria Gladys e fã em selfie. Gladys é uma mulher idosa, branca, de cabelos grisalhos. A fã é mais nova, também de cabelo grisalho, e usa óculos de grau.
Zoeira

Meses após desaparecimento, atriz Maria Gladys é vista no RJ

A artista foi dada como desaparecida pela família em abril deste ano, mas depois reapareceu e disse que estava em situação financeira difícil.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem da série The Boys para matéria sobre elenco de séries que estarão presentes na CCPX em dezembro de 2025.
Zoeira

CCXP 2025 conta com elenco de 'The Boys' no Brasil

Atores da série 'Fallout' também estarão em São Paulo em dezembro.

Beatriz Rabelo
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra apresentação da banda de rock AC/DC, com foco no vocalista, durante apresentação em Amsterdã, na Holanda, durante tour Power Up.
Zoeira

Banda AC/DC anuncia show único no Brasil em 2026

A última vez que o grupo se apresentou em solo nacional foi há 15 anos.

Redação
03 de Novembro de 2025
O pai Mateus Cidrão está segurando um bebê, seu filho Saulo
Zoeira

De Luciano Huck a Sidney Magal: Cearense viraliza dando nomes inusitados ao filho

Humorista Mateus Cidrão dá nomes de famosos ao filho, em conversas informais, e arranca risada de seguidores. Um dos vídeos tem mais de 3 milhões de visualizações.

Gabriel Bezerra*
03 de Novembro de 2025
Marcela durante entrevista ao programa Domingo Espetacular. ela negou ter sido agredida por dado dolabella.
Zoeira

Namorada volta a negar agressão de Dado Dolabella: 'Não tocou em mim'

Marcela Tomaszewski afirmou que briga com o ator foi apenas uma discussão e negou qualquer tipo de violência.

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto de Luciano Huck anunciando o Príncipe William em seu programa.
Zoeira

Príncipe William é anunciado como atração do Domingão do Huck no próximo domingo (9)

Herdeiro do trono do Reino Unido estará no Brasil nesta semana, em agendas ligadas ao clima.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto mostra dois homens, filho e pai, em um estúdio de fotos de formatura com a parede preta ao fundo. Matheus, o filho, veste um colete laranja com a frase
Zoeira

Cearense que vendeu adesivos para pagar faculdade do filho perde prêmio do The Wall

Dupla natural de Santa Quitéria participou do quadro para conseguir dinheiro e montar um consultório odontológico.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto de Angelica, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus no juri da Dança dos Famosos.
Zoeira

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (02/11)?

Ritmo da semana foi o sertanejo, ao som de Marília Mendonça.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto de Sandrão, Suzane e Eliza, personagens na série ficcional Tremembé.
Zoeira

Conheça o triângulo amoroso real entre Suzane, Elize e Sandrão exibido em 'Tremembé'

Série que estreou na última sexta-feira (31) é inspirada nos detentos que ocupam o chamado “presídio dos famosos”.

Redação
02 de Novembro de 2025