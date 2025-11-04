Não vem mais: Ariana Grande cancela vinda ao Brasil

Ariana Grande, estrela do filme Wicked II cancelou sua vinda ao Brasil para a turnê do longa nesta terça-feira (4). Apesar de a cantora e protagonista não comparecer, a premiere global de divulgação segue confirmada para esta noite, em São Paulo.



Em primeiro comunicado no Instagram, Ariana explicou aos seus fãs o motivo do cancelamento:

"Minha equipe e eu tivemos que sair do nosso voo, pois eles tiveram que fazer a manutenção do avião devido a um problema de segurança e ele não vai decolar até as 11h da manhã de amanhã", escreveu.

A artista pediu desculpas pelo inconveniente e que a produtora Universal buscou alternativas, mas sem sucesso.

Ariana divide o protagonismo do filme com Cynthia Erivo, que juntas, interpretam Glinda e Elphaba, respectivamente.



O filme é a parte II da obra lançada no ano passado, inspirada no musical da Broadway de 2003. No Brasil, Wicked: Parte II estará disponível nos cinemas de todo o país a partir do dia 20.

Fãs enfurecidos

Nas redes sociais, os fãs que se programaram para acompanhar a première lamentaram o cancelamento da vinda de Ariana Grande ao Brasil.

“Sem turnê, sem première, sem esperança, sem Brasil", disse um. “Deixando de ser arianator. Ariana Grande, você perdeu um fã”, escreveu outra.

No X (antigo Twitter) o termo "Ariana Grande" ficou entre os assuntos mais comentados do dia, acompanhado de memes, críticas e lamentações.

'Não deseje perigo a nós'

No começo da tarde desta terça-feira, Ariana Grande se pronunciou novamente após as negativas de seus fãs: