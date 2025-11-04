Jonathan Bailey é o 1° homem gay eleito o mais sexy do mundo

Jonathan Bailey, de 37 anos, foi eleito o homem mais sexy do mundo nesta terça-feira (4), pela revista americana People. O ator, que fala abertamente sobre sua orientação sexual, é o primeiro homem assumidamente gay a ganhar o título.

Bailey é um ator de origem britânica e ganhou notoriedade por atuações em:

Bridgerton;

Companheiros de Viagem;

Wicked.

Em entrevista, ele considerou o título como “a honra de uma vida” e diz estar “incrivelmente lisonjeado.

“É completamente absurdo. Era um segredo, então estou bastante ansioso para que alguns amigos e familiares descubram”, comentou sobre o título. “Quando eu era bem jovem, eu tinha muita confiança em mim mesmo, e talvez eu tenha perdido isso conforme fui crescendo. Todos nós estamos tentando voltar às nossas origens, não é?”, refletiu.

Jonathan Bailey estará na première de estreia do filme Wicked II, que acontecerá nesta noite em São Paulo.

Ele interpreta o príncipe Fiyero, que é um dos principais interesses amorosos tanto de Elphaba, interpretada pela atriz Cynthia Erivo, quanto de Glinda, interpretada por Ariana Grande.

Nos anos anteriores, a People concedeu o título a:

Segundo a imprensa americana, não é só a beleza que conta para a premiação. Entre as características buscadas para definir o eleito, destacam-se: