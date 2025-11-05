A Fazenda 17: Tàmires Assîs lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

A peoa Tàmires Assîs é, conforme resultado parcial de enquete do Diário do Nordeste, a favorita dos leitores para ganhar a Prova do Fazendeiro desta semana em "A Fazenda 17". A competição ocorre na noite desta quarta-feira (5), na Record TV, e quem vencer se livra da Roça e conquista todos os poderes da posição.

Estão na disputa, além de Tàmires, os peões Wallas Arrais e Yoná Sousa. Os que perderem a votação seguem para a Roça, acompanhando Rayane Figliuzzi, já confirmada na disputa de eliminação.

A parcial da enquete mostra Tàmires com 53,8% da preferência do público para vencer a prova. Enquanto isso, Wallas tem 24,8% e Yoná tem 21,4%.

Vote na enquete:

inter@

Como foi a formação da sétima roça de A Fazenda?

A berlinda começou com Wallas distribuindo o Poder do Lampião. Ele ficou com o Poder da Chama Laranja e entregou a Chama Branca para Matheus Martins.

O fazendeiro da semana, Toninho Tornado, foi quem abriu os trabalhos ao indicar Rayane Figliuzzi para o primeiro banco da roça.

Em seguida, Yoná Sousa garantiu a segunda vaga ao receber 11 indicações no cara a cara da sede.

Antes de ela puxar alguém da baia, Matheus usou o Poder da Chama Branca e escolheu dois peões do dormitório de Apolo para serem votados pela sede e, assim, ocuparem o terceiro banquinho. O modelo apontou Tàmires Assîs e Carol Lekker.

Com nove votos, a cunhã foi a terceira na zona de eliminação.

Então no Resta Um, Wallas acabou sobrando. Apesar de possuir o Poder da Chama Laranja na manga, teve o pergaminho anulado devido ao comportamento.

Mesmo assim, o cantor pôde vetar alguém da Prova do Fazendeiro e impediu Ray de disputar o chapéu.