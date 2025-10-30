A Fazenda 17: Toninho vence a Prova do Fazendeiro e se livra da roça

Toninho Tornado venceu a Prova do Fazendeiro na noite dessa quarta-feira (29) em "A Fazenda 17" e conquistou o tão cobiçado chapéu após uma disputa acirrada com Créo Kellab e Fabiano Moraes.

Com o resultado, que contraria o desejo de parte do público, os perdedores se juntam a Will Guimarães na roça desta quinta-feira (30).

Como foi a Prova do Fazendeiro

No clima de Halloween, os peões se enfrentam em um desafio que exigia agilidade, pontaria e sorte.

Na disputa masculina, os três participantes precisaram coletar bolinhas coloridas (representando doces) em um caldeirão gigante e arremessá-las em abóboras giratórias com seus nomes.

Depois, eles deveriam separar as bolinhas por cor e contabilizar os pontos. A roleta de bônus poderia mudar o jogo, revelando surpresas e multiplicadores que ajustam a pontuação.

O peão com a menor pontuação era eliminado, e os dois restantes disputariam a rodada final, repetindo a dinâmica anterior. Quem tivesse a maior pontuação ao final se torna o novo Fazendeiro. Em caso de empate, a roleta decidiria o vencedor.

Na primeira rodada da disputa, Créo e Fabiano acumularam 90 pontos, e Toninho, 390. O humorista recebeu um passaporte para a rodada final enquanto o ator e o publicitário precisaram desempatar.

Após as giradas, Créo conseguiu o maior número multiplicador e eliminou o pai de Vihh Tube.

Na disputa final, o ator e o humorista refizeram todos os passos da prova, e Toninho levou a melhor, conquistando o chapéu.