Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que merece ser o próximo Fazendeiro

O peão Fabiano Moraes é, segundo resultado final, o favorito dos leitores do Diário do Nordeste para ganhar a Prova do Fazendeiro desta semana em "A Fazenda 17". A competição ocorre na noite desta quarta-feira (29), na TV Record.

Caso vença a prova, o vencedor se livra da Roça e conquista todos os poderes da posição.

Estão na disputa, além de Fabiano, as também peoas Créo Kellab e Toninho Tornado. Os dois que saírem perdedores na votação seguem para a Roça, acompanhando Will, já confirmado na disputa pela preferência do público na eliminação.

Segundo o resultado final da enquete do Diário do Nordeste, Fabiano tem 46,3% da preferência do público para vencer a prova. Enquanto isso, Toninho tem 28,8% e Créo tem 24,9%.

Veja o resultado

Legenda: A enquete não altera o resultado da votação. Foto: Reprodução.

Como foi a formação da sexta roça

A berlinda começou com Martina Sanzi distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Branca e entregou a Chama Laranja para Will Guimarães.

Antes da votação da fazendeira Michelle Barros, Martina abriu o pergaminho branco e teve que escolher entre imunidade ou um prêmio de R$ 10 mil. Ela acabou escolhendo faturar o dinheiro. Em seguida, a todo-poderosa indicou Will para o primeiro banco da roça.

Então, com 10 votos, Toninho Tornado foi o mais votado do cara a cara e ocupou o segundo lugar na berlinda. Na hora de escolher quem puxaria da Baia, ele optou por Créo Kellab.

Tradicionalmente, esse seria o momento do Resto Um, no entanto, nesta semana, devido ao Poder da Chama Laranja, Will teve a missão de escolher um dos roceiros para puxar o quarto e último integrante da berlinda provisória.

O modelo usou o poder nele mesmo e selecionou Fabiano Moraes para fechar a formação. Em contrapartida, o publicitário vetou Will da Prova do Fazendeiro.