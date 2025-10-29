Diário do Nordeste
A Fazenda 17: Fabiano Moraes lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

Peão é o favorito entre os leitores do Diário do Nordeste para escapar da eliminação.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Fabiano Moraes é o favorito na parcial da enquete da prova do fazendeiro.
Legenda: Fabiano Moraes foi puxado para a roça por Will, que detinha o poder da chama laranja.
Foto: Divulgação Record.

Fabiano Moraes é, segundo resultado parcial, o peão favorito dos leitores do Diário do Nordeste para ganhar a Prova do Fazendeiro desta semana em "A Fazenda 17". A competição ocorre na noite desta quarta-feira (29), na Record TV, e o vencedor se livra da Roça e conquista todos os poderes da posição.

Estão na disputa, além de Fabiano, os também peões Créo Kellab e Toninho Tornado. Os dois que saírem perdedores na votação seguem para a Roça, acompanhando Will, já confirmado na disputa pela preferência do público na eliminação.

Segundo a parcial da enquete do Diário do Nordeste, Fabiano tem 45,1% da preferência do público para vencer a prova. Enquanto isso, Toninho tem 29,5% e Créo Kellab tem 25,4%.

A seguir, vote na enquete sobre quem você quer que se livre da zona de eliminação e vença a Prova do Fazendeiro.

VOTE NA ENQUETE

inter@

COMO FOI A FORMAÇÃO DA SEXTA ROÇA

A berlinda começou com Martina Sanzi distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Branca e entregou a Chama Laranja para Will Guimarães. 

Antes da votação da fazendeira Michelle Barros, Martina abriu o pergaminho branco e teve que escolher entre imunidade ou um prêmio de R$ 10 mil. Ela acabou escolhendo faturar o dinheiro. Em seguida, a todo-poderosa indicou Will para o primeiro banco da roça

Então, com 10 votos, Toninho Tornado foi o mais votado do cara a cara e ocupou o segundo lugar na berlinda. Na hora de escolher quem puxaria da Baia, ele optou por Créo Kellab.

Tradicionalmente, esse seria o momento do Resto Um, no entanto, nesta semana, devido ao Poder da Chama Laranja, Will teve a missão de escolher um dos roceiros para puxar o quarto e último integrante da berlinda provisória. 

O modelo usou o poder nele mesmo e selecionou Fabiano Moraes para fechar a formação. Em contrapartida, o publicitário vetou Will da Prova do Fazendeiro.

 

