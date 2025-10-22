A Fazenda 17: Michelle Barros vence a Prova do Fazendeiro e escapa da roça
A jornalista conquistou o chapéu em uma disputa acirrada com Saory Cardoso
A jornalista Michelle Barros venceu a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (22) em "A Fazenda 17" e conquistou o tão cobiçado chapéu após uma disputa acirrada com Saory Cardoso.
Esta é a primeira vez que Michelle se torna fazendeira no reality. Tàmires Assîs ficou em terceiro lugar. Agora, ela se junta a Saory e Nizam na roça desta quinta-feira (23).
Como foi a prova
Cada participante começou em um patinete, identificado por uma cor. Após o comando de Adriane Galisteu, as competidoras foram liberadas para iniciar o trajeto.
O objetivo era coletar objetos espalhados pelos pitstops, colocá-los dentro de uma mochila (o “escudo”) e depois montar uma rampa com as peças, ajustando o tamanho e formato de cada uma para criar o caminho ideal para uma bola.
A participante liberava a bola quando acreditava ter montado o percurso corretamente. Caso ela não atingisse o ponto final, era preciso reorganizar as peças e tentar novamente.
No topo de cada rampa havia um bonecão de posto: quando a bola chegava ao ponto certo, o bonecão era inflado e a participante precisava acionar o giroflex para encerrar a prova.
Michelle foi quem executou o circuito no menor tempo e garantiu o título de Fazendeira da semana.