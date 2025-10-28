Diário do Nordeste
Qual o tamanho das fortunas de Virginia Fonseca e Vini Jr.? Descubra os valores

Após assumirem o romance, influenciadora e jogador chamam atenção pelo patrimônio milionário.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Virginia e Vini Jr. juntos em uma selfie.
Legenda: Em maio de 2025, Vini Jr. renovou seu contrato com o Real Madrid até 2030, tornando-se o jogador mais bem pago do clube.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

O namoro entre Virginia Fonseca e Vini Jr. movimentou as redes sociais nesta terça-feira (28). Além da oficialização do relacionamento, outro assunto que tem chamado atenção é o poder aquisitivo do novo casal.

Fortuna de Virginia Fonseca

Virginia começou a construir sua fortuna como influenciadora digital e, com o tempo, consolidou-se também como empresária de sucesso.

Com mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, ela figura entre as maiores influenciadoras do Brasil. De acordo com levantamento da Comscore, suas ações digitais ultrapassaram a marca de R$ 815 milhões.

O sucesso também se estende à sua marca de cosméticos, a WePink, que — segundo declaração da própria Virginia à CPI das Bets — faturou cerca de R$ 750 milhões em 2023.

Entre os bens de luxo da influenciadora estão uma mansão em Goiânia (GO), construída enquanto ainda era casada com o cantor Zé Felipe, e uma residência à beira-mar em Mangaratiba (RJ), avaliada em aproximadamente R$ 27 milhões.

Fortuna de Vini Jr.

Já Vini Jr., um dos principais nomes do futebol mundial, está entre os atletas mais bem pagos do planeta. Ele ocupa a sexta posição no ranking da Forbes, sendo o único brasileiro da lista.

Seu salário anual no Real Madrid é estimado em US$ 60 milhões — o equivalente a R$ 326 milhões na cotação atual.

O craque também possui imóveis de alto padrão na Espanha e no Brasil. Em Madri, vive em uma residência luxuosa e altamente segura. No Rio de Janeiro, mantém uma mansão na Barra da Tijuca, avaliada em cerca de R$ 20 milhões.

Renovação milionária com o Real Madrid

Em maio de 2025, Vini Jr. renovou seu contrato com o Real Madrid até 2030, tornando-se o jogador mais bem pago do clube.

O novo acordo prevê um salário anual líquido de cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 127 milhões), totalizando 100 milhões de euros (cerca de R$ 636 milhões) ao longo de cinco anos — sem contar bônus por conquistas, gols e prêmios individuais, como a Bola de Ouro e o The Best da FIFA, conquistado pelo jogador em 2024.

Com as bonificações e luvas, o valor pode chegar a 30 milhões de euros por temporada, superando estrelas como Kylian Mbappé e Jude Bellingham.

