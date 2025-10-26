Virginia Fonseca assiste clássico do Real Madrid em Madri

Virginia Fonseca marcou presença no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, neste domingo (26), para acompanhar o clássico entre Real Madrid e Barcelona. A influenciadora apareceu em vídeos publicados pela amiga Duda Freire, que registrou a animação da empresária nas arquibancadas.

A ida ao estádio reforça rumores sobre um affair entre Virginia e o jogador Vini Jr., do Real Madrid. Durante o jogo, ela e Duda chegaram a comemorar um gol que foi anulado, mas logo vibraram novamente quando a equipe marcou outro, desta vez válido.

Segunda vez

Não é a primeira vez que a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo prestigia o time espanhol. No início do mês, ela publicou fotos usando a camisa do Real Madrid personalizada com o nome e o número de Vini Jr.

Virginia desembarcou na capital espanhola no sábado (25) e foi surpreendida logo na chegada com um presente de luxo: uma bolsa de grife avaliada em cerca de R$ 24 mil.

Nos stories, ela contou que Duda Freire ajudou a escolher o item, mas sem revelar quem foi o autor do mimo, detalhe que deixou os fãs ainda mais curiosos sobre a relação com o craque.