Virgínia retorna a Madri e é recebida por Vini Jr. com flores e uma bolsa de luxo

“Mãe admirável” e “mulher incrível” foram os adjetivos que o jogador de futebol Vini Jr. usou em seu pedido de desculpas nas redes sociais.

A declaração ocorre após a polêmica de traição. Depois de uma semana corrida, marcada pelo aniversário de uma das filhas, Virgínia Fonseca voltou a viajar para Madri com uma amiga, na manhã deste sábado (25).

A recepção da influenciadora teve direito a flores e uma bolsa de luxo avaliada em R$ 24 mil. Por meio dos stories de seu Instagram, Virgínia mostrou como foi recebida ao chegar à cidade.

Empolgada com o presente de luxo, Virgínia comentou: "Eu amei! Bem patyzinha!".

A amiga que aparece nos stories é Duda Freire, que inclusive ajudou Vini Jr. na compra do presente da influenciadora.

Depois do pedido de desculpas, a influenciadora e o atacante decidiram reviver o romance, e o clima é de total reconciliação.

Os stories com a família do jogador voltaram com tudo, indicando a reaproximação do casal.