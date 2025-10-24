Lucas Leto se envolve em colisão de trânsito no RJ

Lucas Leto se envolveu em um incidente de trânsito nesta quinta-feira (23), no Rio de Janeiro. O ator estava saindo de um bar onde artistas do quadro "Dança dos Famosos" confraternizavam após a gravação do programa que vai ao ar no próximo domingo (26).

Lucas e a equipe dele estavam em um carro, parado no trânsito, quando uma motocicleta colidiu na traseira do veículo. "Foi só um susto, mas agora está tudo bem", disse a assessoria do ator ao Diário do Nordeste, na manhã desta sexta-feira (24).

O motociclista sofreu ferimentos leves e foi prontamente atendido. O artista e a equipe não se feriram. O veículo que levava Leto era um carro de serviço da rede Globo.

Eliminado na "Dança dos Famosos"

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o ator é o eliminado desta semana da "Dança dos Famosos". O episódio deve ir ao ar neste domingo.

A eliminação aconteceu após uma disputa apertada com Nicole Bahls, decidida por apenas dois décimos de diferença na pontuação.

Segundo fontes da coluna, a plateia foi quem determinou o resultado, dando nota ligeiramente superior à ex-Panicat. O ator acabou ficando em último lugar no ranking do dia e Bahls ficou na penúltima posição.

O ranking completo da semana, de acordo com informações da colunista, ficou assim: