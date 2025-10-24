Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lucas Leto se envolve em colisão de trânsito no RJ

Caso ocorreu quando ator voltava de encontro com colegas da "Dança dos Famosos".

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cena de um personagem com cabelo cacheado, óculos e camiseta branca com detalhes coloridos, conversando com alguém em ambiente interno.
Legenda: Lucas Leto interpretou o 'Sardinha" no remake de Vale-Tudo.
Foto: TV Globo

Lucas Leto se envolveu em um incidente de trânsito nesta quinta-feira (23), no Rio de Janeiro. O ator estava saindo de um bar onde artistas do quadro "Dança dos Famosos" confraternizavam após a gravação do programa que vai ao ar no próximo domingo (26).

Lucas e a equipe dele estavam em um carro, parado no trânsito, quando uma motocicleta colidiu na traseira do veículo. "Foi só um susto, mas agora está tudo bem", disse a assessoria do ator ao Diário do Nordeste, na manhã desta sexta-feira (24). 

O motociclista sofreu ferimentos leves e foi prontamente atendido. O artista e a equipe não se feriram. O veículo que levava Leto era um carro de serviço da rede Globo.

Eliminado na "Dança dos Famosos"

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o ator é o eliminado desta semana da "Dança dos Famosos". O episódio deve ir ao ar neste domingo.

A eliminação aconteceu após uma disputa apertada com Nicole Bahls, decidida por apenas dois décimos de diferença na pontuação.

Segundo fontes da coluna, a plateia foi quem determinou o resultado, dando nota ligeiramente superior à ex-Panicat. O ator acabou ficando em último lugar no ranking do dia e Bahls ficou na penúltima posição.

O ranking completo da semana, de acordo com informações da colunista, ficou assim: 

  • 1º lugar: David Junior, considerado o melhor avaliado pelo júri; 
  • 2º: Manu Bahtidão; 
  • 3º: Richarlisson; 
  • 4º: Nicole Bahls; 
  • 5º: Lucas Leto.
Assuntos Relacionados
Cena de um personagem com cabelo cacheado, óculos e camiseta branca com detalhes coloridos, conversando com alguém em ambiente interno.
Zoeira

Lucas Leto se envolve em colisão de trânsito no RJ

Caso ocorreu quando ator voltava de encontro com colegas da "Dança dos Famosos".

Redação
Há 33 minutos
Nizam recebendo a informação de que foi eliminado de A Fazenda.
Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Nizam Hayek é quinto eliminado

O peão deixou o reality show nesta quinta-feira (23).

Redação
24 de Outubro de 2025
Colagem com as fotos oficiais de Nizam, Saory e Tàmires.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação
23 de Outubro de 2025
A imagem mostra Geisy Arruda, ambas vestindo o polêmico vestido rosa.
Zoeira

Geisy Arruda relembra icônico vestido rosa após 16 anos

Influenciadora ficou conhecida após ter sido hostilizada por usar vestido curto na faculdade.

Redação
23 de Outubro de 2025
Cena do filme Mauricio de Sousa: O Filme com o ator Mauro Sousa caracterizado.
Zoeira

'Mauricio de Sousa: O Filme' tem filho do quadrinista como protagonista; veja entrevista

Longa estreou nos cinemas brasileiros e traz retrospecto da história do artista.

Mylena Gadelha
23 de Outubro de 2025
Foto com Saory, Nizam, Michelle e Tamires sentados no banco da Roça em A Fazenda.
Zoeira

Parcial da enquete de 'A Fazenda' mostra quem sai na Roça

Nizam, Saory e Tàmires disputam a permanência no reality rural.

Redação
23 de Outubro de 2025
Assim como Patrícia, Paloma também é jornalista
Zoeira

Patrícia Poeta leva irmã para gravação e semelhança entre elas chama atenção

Apresentadora surgiu ao lado de Paloma Poeta nas filmagens do especial de fim de ano da emissora

Redação
23 de Outubro de 2025
selfie de Melissa said, influenciadora que tem mais de 300 mil seguidores no Instagram. ela usa biquini e está diante do espelho. ela foi alvo de operação contra tráfico de drogas.
Zoeira

Influenciadora Melissa Said está foragida após operação contra tráfico

Com mais de 300 mil seguidores, baiana foi alvo de operação que investiga tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Redação
23 de Outubro de 2025
Capitão Hunter em foto com blusa da série Pokémon ao lado de uma árvore natalina
Zoeira

Capitão Hunter questiona policiais durante prisão: 'Por que estão me tratando assim?'

Youtuber foi preso em meio a investigação por suspeita de explorar menores sexualmente

Redação
23 de Outubro de 2025
Imagem mostra colagem com imagens dos participantes de A Fazenda Nizam Hayek, Saory Cardoso e Tàmires Assîs, que estão na quinta roça do programa.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote

Nizam, Saory Cardoso e Tàmires Assîs disputam preferência do público

Redação
23 de Outubro de 2025
Michelle Barros abraça Saory após resultado da Prova do Fazendeiro.
Zoeira

A Fazenda 17: Michelle Barros vence a Prova do Fazendeiro e escapa da roça

A jornalista conquistou o chapéu em uma disputa acirrada com Saory Cardoso

Redação
22 de Outubro de 2025
Imagem de divulgação mostrando uma idosa sendo presa por um policial.
Zoeira

‘A Vizinha Perfeita’: conheça verdadeira história por trás da série e personagens

A diretora vencedora do Emmy, Geeta Gandbhir, é a responsável pelo documentário

Redação
22 de Outubro de 2025
Michelle Barros, Saory Cardoso e Tàmires Assîs.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que merece ser o próximo Fazendeiro

Tàmires Assîs é a favorita entre os leitores do Diário do Nordeste para escapar da eliminação

Redação
22 de Outubro de 2025
foto mostra cena de anime Dan da Dan.
Zoeira

Com novo título, 'Dan Da Dan' chega ao HBO Max; veja detalhes do anime

Nome inusitado chamou a atenção dos fãs da trama

Redação
22 de Outubro de 2025
Foto de Marina Queiroz, participante do Master Chef Confeitaria. Ela usa camisa azul e óculos de grau.
Zoeira

Le Cordon Bleu nega ligação com polêmica do MasterChef

Após críticas de favorecimento a Marina Queiroz, escola francesa esclarece que não tem vínculo com o reality da Band

Redação
22 de Outubro de 2025
À esquerda, Joelly e Gerluce trocam carinho no sofá. À direita, Jorjinho Ninja aparece pensativo em um ambiente mais sóbrio.
Zoeira

Mistério revelado: descubra quem é o pai de Joelly em 'Três Graças'

Gerluce esconde há anos a identidade do pai de Joelly

Redação
22 de Outubro de 2025
Colagem com fotos do Capitão Hunter, ao lado de personagens da franquia Pokémon.
Zoeira

Capitão Hunter ensinou menor a apagar mensagens, aponta investigação

Influenciador também teria conversado com um garoto de 11 anos

Redação
22 de Outubro de 2025
Tàmires Assîs em dinâmica do reality show A Fazenda 17
Zoeira

A Fazenda 17: Tàmires Assîs lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

Peoa é a favorita entre os leitores do Diário do Nordeste para escapar da eliminação

Redação
22 de Outubro de 2025
O influenciador Capitão Hunter se tornou conhecido por produzir conteúdo sobre a série Pokémon.
Zoeira

Youtuber Capitão Hunter é preso em SP acusado de crimes sexuais contra menores

João Paulo Manoel é investigado por abuso e exploração sexual infantil

Redação
22 de Outubro de 2025
Léo Santana, Lore Improta e Liz em palco de show.
Zoeira

Lore Improta e Léo Santana anunciam gravidez do segundo filho

Eles já são pais de Liz, de 4 anos

Redação
22 de Outubro de 2025