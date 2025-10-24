Lucas Leto se envolve em colisão de trânsito no RJ
Caso ocorreu quando ator voltava de encontro com colegas da "Dança dos Famosos".
Lucas Leto se envolveu em um incidente de trânsito nesta quinta-feira (23), no Rio de Janeiro. O ator estava saindo de um bar onde artistas do quadro "Dança dos Famosos" confraternizavam após a gravação do programa que vai ao ar no próximo domingo (26).
Lucas e a equipe dele estavam em um carro, parado no trânsito, quando uma motocicleta colidiu na traseira do veículo. "Foi só um susto, mas agora está tudo bem", disse a assessoria do ator ao Diário do Nordeste, na manhã desta sexta-feira (24).
O motociclista sofreu ferimentos leves e foi prontamente atendido. O artista e a equipe não se feriram. O veículo que levava Leto era um carro de serviço da rede Globo.
Eliminado na "Dança dos Famosos"
Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o ator é o eliminado desta semana da "Dança dos Famosos". O episódio deve ir ao ar neste domingo.
A eliminação aconteceu após uma disputa apertada com Nicole Bahls, decidida por apenas dois décimos de diferença na pontuação.
Segundo fontes da coluna, a plateia foi quem determinou o resultado, dando nota ligeiramente superior à ex-Panicat. O ator acabou ficando em último lugar no ranking do dia e Bahls ficou na penúltima posição.
O ranking completo da semana, de acordo com informações da colunista, ficou assim:
- 1º lugar: David Junior, considerado o melhor avaliado pelo júri;
- 2º: Manu Bahtidão;
- 3º: Richarlisson;
- 4º: Nicole Bahls;
- 5º: Lucas Leto.