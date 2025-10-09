Vini Jr. assume erro e pede desculpas a Virginia: 'Me descuidei'

Vini Jr., 25, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, quebrou o silêncio sobre o fim do affair com Virginia Fonseca, 26. Em publicação no Instagram, o atleta admitiu que errou na forma como conduziu a relação e pediu desculpas publicamente à influenciadora, que havia confirmado o rompimento na última terça-feira (7).

“Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, escreveu o jogador.

Nos stories, Vini fez questão de elogiar Virginia, destacando o carinho que mantém pela influenciadora. “Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes para Madrid me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida só para estar comigo”, declarou.

O atacante também reconheceu que, embora não tenham assumido um namoro oficialmente, havia uma ligação especial entre eles. “Mesmo que não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera”, afirmou.

No texto, Vini Jr. afirmou que quer recomeçar com maturidade e sinceridade. “A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito”, completou.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, o jogador estaria “de quatro” por Virginia e teria publicado o pedido de desculpas após ser bloqueado pela influenciadora no WhatsApp. Segundo a publicação, Vini teria ficado abalado com a forma como ela encerrou o contato, sem deixar espaço para reconciliação.