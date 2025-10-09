Incêndio atinge casa de Vini Jr na Espanha e destrói parte da residência

Um incêndio destruiu parte da casa do atacante Vini Jr., da Seleção Brasileira e do Real Madrid, nesta quinta-feira (9), em Madri, na Espanha. As informações foram divulgadas pela emissora de televisão espanhola “Telemadrid” e pelo Corpo de Bombeiros local.

Uma sauna, localizada no porão da mansão, teria sido alvo de uma pane elétrica, que deu início ao incêndio. De acordo com as informações das autoridades, o espaço onde a sauna estava localizada ficou completamente destruído após as chamas.

Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido, também segundo as autoridades. Vini Jr. não estava em casa, já que está com a delegação da Seleção Brasileira na Coreia do Sul, onde o Brasil joga nesta sexta-feira (10).

VINI JR EM ALTA NESTA SEMANA

Vini Jr. estava no centro das atenções nos últimos dias após suposto relacionamento com Virginia Fonseca, romance que já chegou ao fim. A assessoria da influenciadora confirmou ao g1 nesta terça-feira (7) que os dois “estavam se conhecendo e agora não estão mais”, após ela descobrir prints de conversas do jogador com modelos.