Virginia e Vini Jr não estão mais se 'conhecendo', diz assessoria

O romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. chegou ao fim. A assessoria da influenciadora confirmou ao g1 nesta terça-feira (7) que os dois “estavam se conhecendo e agora não estão mais”, após ela descobrir prints de conversas do jogador com modelos.

Os rumores de relacionamento vinham crescendo nas últimas semanas, depois de várias viagens de Virginia à Espanha e da presença dela em jogos do atleta, inclusive usando uma camisa com o nome de Vini Jr.

Na segunda-feira (6), o jogador havia postado um vídeo ao lado da influenciadora no TikTok, dançando juntos. A gravação gerou grande repercussão nas redes sociais e alimentou a expectativa dos fãs sobre um possível namoro.

Poucas horas após a confirmação do fim, Virginia publicou um vídeo cantando a música “Desocupa”, de Matheus Vargas, cuja letra fala sobre liberdade e solteirice: “Lugar de solteiro é na rua, no meio da bagunça. Ou você me solta ou me segura".

O envolvimento entre os dois começou a ganhar força em setembro, quando Virginia fez duas viagens a Madrid, onde o jogador mora. A primeira ocorreu no início do mês, acompanhada dos amigos e influenciadores Lucas Guedez, Rafa Uccmann, Duda Freire, além do assessor Hebert e do maquiador Nikolas Miguel.

Virginia se separou oficialmente do cantor Zé Felipe em julho deste ano. Eles foram casados desde 2021 e são pais de três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1.