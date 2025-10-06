Vini Jr. e Virginia são flagrados deixando restaurante em Madrid

O jogador Vinícius Júnior e a influenciadora Virginia Fonseca foram flagrados deixando um restaurante juntos em Madrid, na Espanha. O momento foi registrado em vídeo e circulou pelas redes sociais nesse domingo (5).

A gravação mostra o atacante brasileiro saindo de um estabelecimento e interagindo com alguns fãs que esperavam no local. Não muito atrás, a influenciadora também deixa o restaurante, caminhando próximo a Vini e acompanhada, também, da amiga Duda Freire.

Entenda como surgiu o suposto 'affair'

Em maio, Virginia Fonseca se separou do cantor Zé Felipe, com quem esteve casada desde 2021. Juntos eles têm três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O anúncio da separação foi feito por meio de postagem no Instagram, onde ambos declararam ter vivido o relacionamento com intensidade e que continuam torcendo um pelo outro.

No final de julho, boatos envolvendo o nome da influenciadora e de Vini Jr. começaram a rodar pela Internet, quando saíram as primeiras especulações de que Virginia teria marcado presença na festa de aniversário do jogador.

Desde então, ela já viajou para Madrid mais de uma vez e, no último sábado (4), esteve presente no jogo de Real Madrid, atual time de Vini Jr.