Virginia Fonseca confirma presença em festa de Vini Jr após especulações

Uma live realizada no Instagram, em 20 de julho, levantou suspeitas nas redes sociais de que Virginia Fonseca estaria de ressaca após participar da festa de 25 anos do jogador Vini Junior. Em trecho da transmissão, a influenciadora aparece com expressão cansada e chega a colocar a mão no rosto. Na ocasião, ela não confirmou nem negou a presença no evento.

A confirmação veio no programa "Sabadou com Virginia", exibido nesse sábado (23). Durante o quadro Verdade ou Desafio, o cantor Dudu Nobre perguntou sobre a última vez em que a influenciadora havia ficado de ressaca.

Assista cena:

Após resistir à insistência da plateia e dos convidados, Virginia admitiu: “Minha última ressaca foi recentemente. Foi na festa do Vini”, disse, arrancando reações animadas do público.

Ela também comentou sobre a live em prol da linha produtos que ela assina feita poucas horas depois da comemoração.

“Eu fiz a live. Saí da festa e fui direto fazer a live. A festa foi no Rio de Janeiro. Aí eu saí de lá às 7h de manhã e fui fazer”, explicou.