Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Virginia Fonseca confirma presença em festa de Vini Jr após especulações

Assunto ganhou destaque no programa 'Sabadou com Virginia' no SBT

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:36)
Zoeira
Assunto ganhou notoriedade nas redes após programa de Virginia no SBT
Legenda: Assunto ganhou notoriedade nas redes após programa de Virginia no SBT
Foto: Reprodução/YouTube

Uma live realizada no Instagram, em 20 de julho, levantou suspeitas nas redes sociais de que Virginia Fonseca estaria de ressaca após participar da festa de 25 anos do jogador Vini Junior. Em trecho da transmissão, a influenciadora aparece com expressão cansada e chega a colocar a mão no rosto. Na ocasião, ela não confirmou nem negou a presença no evento.

A confirmação veio no programa "Sabadou com Virginia", exibido nesse sábado (23). Durante o quadro Verdade ou Desafio, o cantor Dudu Nobre perguntou sobre a última vez em que a influenciadora havia ficado de ressaca.

Assista cena:

Após resistir à insistência da plateia e dos convidados, Virginia admitiu: “Minha última ressaca foi recentemente. Foi na festa do Vini”, disse, arrancando reações animadas do público.

Ela também comentou sobre a live em prol da linha produtos que ela assina feita poucas horas depois da comemoração.

Veja também

teaser image
Zoeira

Virginia Fonseca revela 'hiperfoco' em Felipe Amorim, mas afasta rumores de romance

“Eu fiz a live. Saí da festa e fui direto fazer a live. A festa foi no Rio de Janeiro. Aí eu saí de lá às 7h de manhã e fui fazer”, explicou.

Assuntos Relacionados
Assunto ganhou notoriedade nas redes após programa de Virginia no SBT
Zoeira

Virginia Fonseca confirma presença em festa de Vini Jr após especulações

Assunto ganhou destaque no programa 'Sabadou com Virginia' no SBT

Redação
Há 20 minutos
Daniel e convidados do programa Viver Sertanejo
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (24/08)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
24 de Agosto de 2025
As apresentadoras do programa Globo Rural
Zoeira

Que horas começa o Globo Rural neste domingo (24/08)?

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Redação
24 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
Montagem de duas fotos. Dado Dolabella, de camisa azul, comenta caso de agressão
Zoeira

Dado Dolabella dá versão sobre crise de ciúmes contra Wanessa e agressão a cantor

O artista disse que toda a situação foi um "mal-entendido"

Redação
23 de Agosto de 2025
Imagem do Padre Marcelo Rossi sorrindo
Zoeira

Que horas começa a 'Santa Missa com Padre Marcelo' na Globo? Veja horário deste domingo (24/08)

O programa também é transmitido na Globoplay

Redação
23 de Agosto de 2025
Camila Pitanga e Antônio Pitanga participaram do Mano a Mano
Zoeira

Camila Pitanga e Mano Brown têm momento de tensão em podcast após ele chamá-la de 'mulata'

A atriz afirmou se reconhecer como "mulher negra em movimento"

Redação
23 de Agosto de 2025
Colagem com foto de Paola Carosella ao lado de uma foto da mão de sua filha
Zoeira

‘Isso é crime’: Paola Carosella se pronuncia após polêmica envolvendo influenciadora Blogueirinha

Após a repercussão do caso, Blogueirinha usou o perfil no X para esclarecer o assunto

Redação
23 de Agosto de 2025
Colagem com fotos de Dado Dolabella, Wanessa Camargo e Luan Pereira
Zoeira

Luan Pereira, cantor envolvido em briga com Dado Dolabella, se pronuncia: 'O cara perdeu a razão'

O ator Dado Dolabella protagonizou uma cena pública de violência que teria sido motivada por ciúmes de Wanessa Camargo

Redação
23 de Agosto de 2025