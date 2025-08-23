Solteira, Virginia Fonseca declara que entrou na fase de 'conhecer pessoas'

A influenciadora Virginia Fonseca foi uma das celebridades presentes na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, dessa sexta-feira (22). Com look a base de couro e pinta de peoa, ela curtiu o evento ao som de sertanejos como a dupla Hugo e Guilherme.

Abordada pela equipe do gshow, Virginia deu detalhes sobre a nova fase pós-casamento. "Tem que sair um pouco de casa, vê se conheço pessoas", brincou. Ela ainda elogiou a festa, em comemoração aos 70 anos do maior rodeio do Brasil. "Estou curtindo Barretos pela primeira vez. Está uma energia maravilhosa", disse.

Durante a festa, a influenciadora ainda ficou no mesmo camarote que a cantora Ana Castela, que recentemente teve o nome envolvido com o ex-marido de Virginia, o cantor Zé Felipe. Mais cedo na sexta, a dona da WePink negou qualquer inimizade com a sertaneja em entrevista ao programa "Melhor da Tarde".

"Maravilhosa. Eu amo a Ana. Conheci ela no camarim do meu programa", respondeu Virgínia, em referência à atração "Sabadou", comandado por ela no SBT.

Virginia ainda protagonizou outro momento divertido na festa. Enquanto tocava "Pensa em Mim", clássico do cantor Leonardo, pai de Zé Felipe, ela se gravou cantando ao lado da ex-cunhada, Monyque Isabella, e publicou o registro no Instagram marcando o ex-sogro.