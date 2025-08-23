Tom Felton, de 'Harry Potter', cobra R$ 5,4 mil para gravar vídeos com mensagens aos fãs

O ator britânico Tom Felton, famoso por interpretar o bruxo Draco Malfoy na série filmes "Harry Potter", oferece mensagens personalizado aos fãs por preços na casa dos milhares de reais. Recentemente, o jornal britânico Mirror notou um aumento considerável da cobrança pelo serviço no site "Cameo".

Para um vídeo de um minuto e meio, Tom Felton cobra £ 744 (R$ 5,4 mil). Esse aumento foi observado pelo veículo como "acima da inflação" britânica (3,5%) do preço cobrado anteriormente. Em fevereiro do ano passado, o ator oferecia os recados por 200 libras a menos, totalizando £ 544 (R$ 4 mil), por dois minutos e 22 segundos.

Felton ainda oferece uma opção especial para vídeos empresariais, mas com um preço mais caro: £ 16,2 mil (R$ 119,2 mil). Ele está no site desde 2019 e diz que está 24h disponível para gravar vídeos.

A plataforma utilizada pelo ator permite que celebridades cobrem um preço em troca de um vídeo especial, direcionado para o fã que contratou o serviço. Entre os pedidos mais comuns, estão desejos de feliz aniversário, ou a declamação de textos escritos pelo usuário.

Dentro do site, a página de Felton possui 4,97 estrelas de cinco totais, com 711 comentários, a maioria positivos. "Muito obrigado, Tom! Você alegrou o dia da minha amiga e deu a ela muita confiança", diz uma das reviews. "Ótimo vídeo. Poderia ser um pouco mais longo, considerando o preço. Cara legal. Mas ainda assim vale a pena", comentou um usuário anônimo.

Além de Felton, outros atores de Harry Potter também oferecem o mesmo serviço no site. Entre eles, estão Bonnie Wright (Gina Weasley) e Jamie Waylett (Vincent Crabbe) vêm na sequência, cobrando £ 149 (R$ 1,1 mil) cada.