Tatá Werneck dá bronca em Paulo Ferreira após ator expor ajuda dela em conversa: 'Perdeu uma amiga'

A atriz Tatá Werneck usou as redes sociais para demonstrar desaprovação com o ator Paulo Ferreira após ter tentado ajudá-lo de forma privada. Uma conversa dos dois foi divulgada pelo ator, o que levou Tatá afirmar que ele havia "perdido uma amiga".

Tudo começou devido a uma publicação com prints de uma conversa. "Quero deixar registrado aqui o meu profundo agradecimento a Tatá Werneck pelo apoio nesse momento tão difícil que venho enfrentando", começou Paulo no texto da publicação.

O ator disse que tem sido demitido de trabalhos "sem explicações" e, enquanto isso, busca se recolocar no mercado com urgência. "O apoio da Tatá significa muito, porque mostra que mesmo em meio às dificuldades existem pessoas que estendem a mão e acreditam que a justiça e a verdade prevalecem", concluiu ele, divulgando uma parte da conversa com Tatá.

Legenda: Prints de conversa entre Tatá Werneck e Paulo foram divulgadas por ele Foto: reprodução/Instagram

A atriz, no entanto, não recebeu a exposição de forma nada positiva. "Estou tentando te ajudar. Mas me expor como se fosse conivente com tudo isso foi um erro", disse ela em um primeiro comentário.

Logo em seguida, foi ainda mais firme, encerrando a relação com o ator. "Você acabou de manipular a mensagem que te mandei. Mandei uma mensagem preocupada com você, dizendo que estava tomando um rumo errado. E você me expõe. Não sou conivente com o que está fazendo de maneira nenhuma. E agora você perdeu uma amiga", escreveu.

Conhecidos famosos

Paulo e Tatá já eram conhecidos de longa data e o ator já chegou a trabalhar para a atriz como cozinheiro, já que também é chef. Recentemente, a história dele repercutiu nas redes após ele contar que foi internado em uma clínica de reabilitação pelo amigo Renato Góes por conta de um surto psicótico.

Segundo Paulo, a internação não teria ocorrido por vontade própria e, agora, ele diz que é vítima de uma "campanha difamatória". Ele, que também é diretor, já fez participações na minissérie "A Pedra do Reino", da Globo, e na novela "Um lugar ao sol".