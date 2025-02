Taís Araújo e Renato Góes aparecem juntos em nova foto de divulgação do remake de 'Vale tudo'

Os atores Renato Góes e Taís Araújo apareceram juntos em uma nova foto do remake da novela “Vale tudo”, divulgado pelo colunista Zean Bravo, do “Extra”. No folhetim, eles serão Ivan e Raquel. Na versão original da trama, o casal foi interpretado por Antonio Fagundes e Regina Duarte.

Na nova versão de “Vale tudo”, que estreia em março na Globo, Ivan e Raquel se conhecem no Rio de Janeiro. Raquel chega à cidade após ser vítima de um golpe da própria filha, Maria de Fátima (Bella Campos), em Foz do Iguaçu (PR). Já Ivan, um executivo que vivia em São Paulo, retorna à capital carioca devido a um novo emprego.

O núcleo do casal ainda inclui Seu Bartolomeu, papel de Luís Melo, o pai de Ivan, além de Bruno (Miguel Moro), filho do executivo com a ex-mulher Leila (Carolina Dieckmann).

“Vale tudo” foi escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e agora ficará nas mãos da autora Manuela Dias. O folhetim ainda traz no elenco nomes como Debora Bloch, Paolla Oliveira e Cauã Remoynd, e estreia na faixa das 21h da TV Globo.

As gravações começaram em dezembro do ano passado, em Foz do Iguaçu. Atualmente, acontecem no Rio de Janeiro, em estúdio e externas. Algumas cenas também foram gravadas em Paraty.