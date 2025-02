Fãs notam que Bruna Marquezine não segue Virgínia Fonseca no Instagram

Após o aniversário de 23 anos do ator João Guilherme acontecer na Fazenda Talismã, os fãs de Bruna Marquezine, namorada do artista, e Virgínia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe, irmão do aniversariante, sentiram falta de registro das duas juntas no evento. Virgínia chegou a publicar, inclusive, uma foto de toda a família, incluindo Poliana Rocha e Leonardo com o cunhado, mas Marquezine não participou.

Após isso, eles perceberam que Bruna Marquezine é uma das 582 pessoas que Virgínia segue no Instagram. Já a atriz acompanha 1.073 pessoas na rede social, mas não retribuiu o follow da influenciadora digital.

"Clima tenso"

A falta de reciprocidade gerou especulações sobre um possível clima tenso entre as duas. Algumas pessoas acreditam que Bruna ficou desconfortável com a cobertura de Virgínia do aniversário, já que ela sempre manteve a vida pessoal fora dos holofotes.

“Povo acha que a Bruna Marquezine é obrigada a ficar 24 horas com o celular filmando tudo igual à Virgínia… Pelo amor de Deus, né? E vamos ser sinceros também: todo mundo sabe que a Virgínia ficou desconfortável com medo de todos gostarem de Bruna e deixarem ela de lado. Isso é óbvio”, opinou uma pessoa no X, antigo Twitter.

“Não gosto da Bruna, mas ela é superior à Virgínia, sim! Inclusive, até o público da Marquezine é muito superior que o da Virgínia. Virgínia é milionária por meio de trambicagens e Bruna é milionária por ser talentosa”, disse outra.

“Quem é Bruna Marquezine perto da rainha Virgínia? Ainda bem que ela não apareceu mesmo! É chata”, defendeu outra pessoa, celebrando o fato de Marquezine ter ficado "no fundo" dos Stories do aniversário do namorado.