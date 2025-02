Preso por exploração sexual, rapper P. Diddy passa por hospitalização em Nova York

O rapper americano P. Diddy, 55 — que aguarda julgamento por acusações de tráfico sexual — passou por hospitalização em Nova York, na noite de quinta-feira (30). A informação foi revelada pelo jornal New York Post no domingo (2). Fontes confirmaram que ele foi transportado para um hospital próximo do Centro de Detenção Metropolitana por volta das 22h.

O cantor teria deixado a unidade prisional para realizar uma ressonância magnética no Hospital do Brooklyn. O exame médico foi autorizado porque o joelho do artista "estava incomodando".

A fonte acrescentou que a visita ao hospital foi feita tarde da noite para evitar "sussurros e mais especulações de outros presos ou funcionários da prisão".

O rapper não passou a noite e foi levado de volta para sua cela após a conclusão da ressonância magnética, revelou a fonte.

Um porta-voz do Bureau of Prisons disse ao New York Post que "por razões de privacidade, segurança e proteção, não comentamos sobre as condições de confinamento de qualquer pessoa sob nossa custódia para incluir estado médico ou viagens médicas".