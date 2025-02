Participante do 'Quem Quer Ser um Milionário' revela motivo de não ter ficado com o prêmio

A professora aposentada Maria Edileuda, de 69 anos, ficou marcada na história do "Quem quer ser um milionário?", da TV Globo, por errar uma pergunta sobre vasos sanguíneos e levar para casa R$ 300 mil. A educadora ainda revelou ao apresentador Luciano Hulk que já havia tentado participar do programa 13 vezes.

Mesmo com a alta quantia em dinheiro, Edileuda surpreendeu ao revelar o motivo de não ter ficado com o prêmio. Diferentemente do que muitos pensavam, a professora preferiu repartir os R$ 300 mil entre os familiares, como forma de gratidão. Metade do valor foi para o sobrinho Rodolfo Rêgo, que a auxiliou na preparação para o programa, já a outra foi direcionada aos quatro filhos dela: Cardoni, Mardoni Jardoni e Lardoni.

Na atração, exibida originalmente no dia 19 de janeiro, Edileuda contou a Hulk que estudava 12 horas por dia para se dar bem no programa. Com a ajuda de Rodolfo, ela conseguiu realizar a inscrição e precisou viajar sete vezes ao Rio de Janeiro para as gravações.

Em entrevista à Caras, a professora afirmou que, apesar das dificuldades das perguntas, conseguiu se manter bem no jogo. "Amei sentar naquela cadeira e responder às perguntas, que não foram fáceis. Tiveram – acho que duas perguntas – que, no geral, foram fáceis, mas a maioria era difícil. Mas, graças a Deus, me saí bem. Estou muito feliz por tudo o que construí", disse.

Qual foi a pergunta que Maria Edileuda errou?

Após muita insistência, Edileuda chegou à penúltima pergunta do programa. A questão perguntava "Quantos quilômetros de vasos sanguíneos tem o corpo humano, aproximadamente?". A resposta correta era 96 mil quilômetros, mas a aposta da participante foi 550 quilômetros.

