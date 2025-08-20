Diário do Nordeste
Gabriel Smaniotto, do Estrela da Casa, lembra de vídeo viral nas redes: 'Me abriu muitas portas'

Cantor foi apresentado como um dos participantes da nova edição do reality e foi reconhecido em diversas redes sociais

Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Gabriel Smaniotto, um dos 14 participantes confirmados no Estrela da Casa
Legenda: Gabriel Smaniotto está entre os 14 participantes confirmados da 2ª temporada do 'Estrela da Casa'
Foto: Globo/Fernando Schlaepfer

Gabriel Smaniotto, de 29 anos, está entre os 14 participantes da segunda temporada do 'Estrela da Casa', que retorna à programação da TV Globo na próxima segunda-feira (25), mas não é um rosto desconhecido da Internet. Em 2019, o cantor viralizou em um momento difícil da carreira e hoje, após a repercussão, agradece por oportunidades como essa, por exemplo.

Antes de ser confinado no reality show, dessa vez citado como uma espécie de centro de treinamento de música, o cantor falou sobre o novo momento da carreira, a expectativa pela experiência diferente e os planos para vencer o programa.

Cheio de mudanças para o novo ano, inclusive, o 'Estrela da Casa' promete mais música no confinamento e mais desenvolvimento dos participantes, já que Michel Teló entra para o time do programa. No The Voice Brasil, por exemplo, o artista era lembrado por ser um dos técnicos mais vencedores de todas as edições.

"Decidi me inscrever para poder mostrar para as pessoas um pouco mais sobre o Gabriel que algumas conheceram e passarão a conhecer a partir de agora", contou ele.

Há seis anos, Gabriel repercutiu após divulgar imagens de uma das plateias do próprio show. O vídeo, no entanto, não era nada positivo: mostrava a ausência do público na apresentação e apenas os pais presentes no local. Agora, tudo parece estar mudando.

Segundo ele, a entrada no programa é justamente a certeza sobre a persistência na carreira. "Poder mostrar o quanto eu continuo me dedicando e lançando trabalhos depois de tudo isso, e que a música é uma questão de consistência e persistência, subindo degrau a degrau até alcançar os objetivos", reforçou ele ao Diário do Nordeste em uma das respostas de divulgação do reality.

Música desde cedo

A oportunidade pode até ter vindo agora, mas ele explicou que a música está presente desde sempre. A responsabilidade, entretanto, veio com o tempo e, claro, com as experiências.

"Apesar de não ter familiares músicos, eu sempre me interessei por instrumentos musicais e por escutar músicas. Então, com 11,12 anos, comecei as primeiras aulas de violão, que evoluíram para as primeiras apresentações", contou.

O tempo também foi crucial nesse caminho, ele conta. "Fui entendendo um pouco desse mundo, até que aos 17, 18 anos decidi que levaria isso como uma profissão, me dedicando inteiramente e, graças a Deus, alcançando cada vez mais esses objetivos que sempre tracei", diz.

Nova temporada

A nova temporada do Estrela da Casa chega com formato repaginado, mas ainda com Ana Clara no comando da apresentação. Ao todo, 14 participantes serão confinados na casa do programa, onde participarão de oficinas e provas.

Uma das mudanças, por exemplo, está no fato de que não haverá mais votação entre os participantes, com todas as disputas voltadas apenas para o universo musical. Dessa vez, eles também terão de passar pela votação de um júri técnico. 

Gabriel Smaniotto, um dos 14 participantes confirmados no Estrela da Casa
