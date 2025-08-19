Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

STJ nega pedido de habeas corpus de influenciador Hytalo Santos e do marido; casal retorna para a PB

A gravidade dos crimes fez com que as prisões fossem mantidas, segundo o ministro que negou o pedido da defesa

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:29)
Zoeira
Foto de Hytalo Santos e o marido Israel sendo presos
Legenda: Hytalo e Israel foram presos em São Paulo na sexta-feira (15)
Foto: Reprodução/Polícia Civil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou habeas corpus de Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente nesta terça-feira (19)Ambos vão permanecer em prisão preventiva sob suspeita de exploração sexual e econômica de menores e trabalho infantil irregular.

Segundo o ministro Rogerio Schietti Cruz, do STJ, "não há razão para reverter a decisão liminar" do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), pois há provas "de crimes graves no caso, especialmente a produção e divulgação de material audiovisual sexualizado envolvendo adolescentes". 

A defesa dos influenciadores acreditava que a prisão devia ser revogada "porque os depoimentos citados como base para a decisão cautelar não foram submetidos ao contraditório". 

"Ainda de acordo com a defesa, a prisão foi ordenada "em tempo recorde" após a divulgação de denúncias pelo youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca, como resultado de pressão popular", informou o STJ. 

Ainda segundo os advogados de Hytalo e Israel, não havia intenção de fuga, quando eles saíram da Paraíba para São Paulo. "A defesa pedia a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, alegando que os acusados são primários e têm residência fixa", pontuou o órgão. 

Retorno para a Paraíba

O Tribunal de Justiça de São Paulo também acatou parcialmente um pedido da defesa do casal de influenciadores, pois eles serão transferidos para o sistema prisional da Paraíba.

Os advogados de Hytalo e Israel haviam solicitado que o casal deveria aguardar a transferência na penitenciária de Tremembé,o que foi negado. O prazo dado pela Justiça é que a mudança aconteça em até cinco dias.

Veja também

teaser image
Zoeira

Em mansão de Hytalo Santos, adolescentes bebiam, faltavam aulas e uma delas até engravidou na casa

teaser image
Zoeira

Hytalo Santos pagava até R$ 3 mil por mês a pais de adolescentes

teaser image
Zoeira

Paola Carosella desmente boatos de relação com Henrique Fogaça: 'Deixa o povo imaginar'

Exploração sexualizada de menores

O ministro Schietti Cruz relembrou que o habeas corpus não seria possível pelo teor das acusações. Hytalo e o marido teriam atuado juntos para explorar a imagem de adolescentes, inclusive sexualmente, e monetizar conteúdos nas redes sociais.

"Nesse contexto, que aponta para a exposição reiterada e inadequada de crianças e adolescentes, bem como para a tentativa de destruição de provas relevantes à apuração dos fatos, não é possível constatar a plausibilidade jurídica do pedido de soltura", justificou.

Assuntos Relacionados
Momento em que ocorre o episódio de importunação sexual
Zoeira

MPCE confirma denúncia contra Tirullipa por importunação sexual a três mulheres

Episódio ocorreu durante a Farofa da Gkay, em 2022

Lucas Monteiro
Há 2 horas
Foto de Hytalo Santos e o marido Israel sendo presos
Zoeira

STJ nega pedido de habeas corpus de influenciador Hytalo Santos e do marido; casal retorna para a PB

A gravidade dos crimes fez com que as prisões fossem mantidas, segundo o ministro que negou o pedido da defesa

Redação
19 de Agosto de 2025
Jessie J confirmou nas redes sociais show em São Paulo
Zoeira

Jessie J confirma show no 'The Town' mesmo em recuperação de mastectomia

A cantora fará apresentação acústica de 60 minutos no Brasil no dia 13 de setembro

Redação
19 de Agosto de 2025
Marina como Suzane na série
Zoeira

Marina Ruy Barbosa impressiona pela semelhança com Suzane von Richthofen em teaser de série do Prime Video

Caracterização da atriz chama atenção nas redes e gera comparação com a criminosa retratada em “Tremembé”

Redação
19 de Agosto de 2025
Amanda Kimberlly expôs nas redes sociais a conversa com Bruna Biancardi
Zoeira

Amanda Kimberlly nega ter pedido a Bruna Biancardi a exclusão da foto da filha

A influenciadora explicou que apenas pede para ser avisada antes das publicações e expõe montagens ofensivas envolvendo a pequena Helena

Redação
19 de Agosto de 2025
Rodrigo Faro foi o primeiro convidado do
Zoeira

Rodrigo Faro se emociona ao relembrar luta da esposa contra câncer em estreia do 'Lady Night'

O apresentador contou que deixou carreira em segundo plano para acompanhar o tratamento de Vera Viel, diagnosticada com sarcoma sinovial

Redação
19 de Agosto de 2025
Imagem mostra Henrique Fogaça e Paola Carosella
Zoeira

Paola Carosella desmente boatos de relação com Henrique Fogaça: 'Deixa o povo imaginar'

Segundo a chef argentina, o ship "Fogacella" (junção entre os nomes deles) existe desde a primeira temporada do Masterchef

Redação
19 de Agosto de 2025
Uma imagem do filme
Zoeira

TV Globo exibe 'Até que a Sorte nos Separe' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (19)

A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (19) traz muito humor para o público de casa

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
Mileide Mihaile tem uma história com o carnaval carioca
Zoeira

Mileide Mihaile é a nova rainha de bateria da Unidos da Tijuca, diz site

Influenciadora assume o posto deixado por Lexa e será coroada durante final de samba, no dia 13 de setembro

Redação
19 de Agosto de 2025
Hytalo Santos chamava Kamylinha de filha
Zoeira

Antes de ser preso, Hytalo Santos viajou para São Paulo com duas 'filhas' para elas fazerem lipoaspiração

Kamylinha e Danynha ganhariam procedimento de aniversário

Redação
19 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

Candinho questiona as mentiras inventadas por Celso para Samir.

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

Bia chega e diz ao médico que ele não deve se intrometer.

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

Maria de Fátima suborna uma funcionária do laboratório e descobre que o exame de Afonso que Celina lhe mostrou é falso.

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

Samuel se desespera com a mudança de Jaques para a mansão.

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

Daniel pergunta a Paula se ela pretende chantagear Carlos.

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
Mulher conhecida como 'Rainha da Cetamina' vai se declarar culpada pela morte do ator Matthew Perry
Zoeira

Mulher apelidada de 'Rainha da Cetamina' vai se declarar culpada pela morte de Matthew Perry

Jasveen Sangha e outros quatro suspeitos assinaram um acordo com a Polícia para assumir a autoria do fato

Redação
19 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (19/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (19/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (19/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (19/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Agosto de 2025