Hytalo Santos: saiba quem é influenciador preso após denúncia de Felca por exploração de menores

Seguido por mais 12 milhões nas redes, Hytalo virou alvo de investigação do Ministério Público da Paraíba

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 16:33)
Zoeira
Imagem de Hytalo Santos, preso nesta sexta, em foto publicada nas redes sociais usada na matéria sobre a prisão do influenciador após denúncia do youtuber Felca
Legenda: Hytalo foi preso nesta sexta, dias após ter as contas nas redes sociais derrubadas por determinação judicial
Foto: reprodução/Instagram

Hytalo Santos, preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo, ficou conhecido nas redes sociais por uma série de vídeos envolvendo crianças e adolescentes, que eram submetidas a uma espécie de reality show. Agora, ele é alvo de investigação pela Justiça da Paraíba por suposta exploração de menores e até tráfico humano.

Hytalo, que, na verdade, se chama Hítalo José Santos Silva, acumulava mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, mas teve a conta derrubada da rede após ser investigado e ser denunciado em um vídeo do humorista Felca.

A repercussão desencadeou acontecimentos como o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa dele, por exemplo, na última quarta-feira (13). No local, nenhum objeto foi encontrado e, segundo vizinhos, eles teriam sido retirados antes da chegada dos policiais.

Em vídeo da semana passada, Hytalo assumiu que era alvo de denúncia do Ministério Público da Paraíba desde 2024, mas continuava publicando imagens de crianças e adolescentes na própria casa nos últimos meses.

Kamylinha Santos, uma das jovens que estavam em sua companhia e que possuía 11 milhões de seguidores, também teve o perfil derrubado das redes da Meta.

Quem é Hytalo Santos?

Natural de Cajazeiras, na Paraíba, Hytalo ficou conhecido por supostamente "adotar" crianças e adolescentes, chamando-os de "crias" nos perfis que mantinha.

Os menores apareciam em contextos diversos, inclusive em festas e até dançando ao som de letras musicais com cunho sexual.

Foto do influenciador digital Hytalo Santos
Legenda: Hytalo é acusado de exploração infantil e adultização
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo denúncias recentes, o influenciador é suspeito de submeter os menores a situações inapropriadas, como à falta de alimentação em horários corretos, presença em eventos inadequados e até falta de remuneração. 

Kamylinha Silva, por exemplo, foi a primeira a ser "adotada" pelo influenciador, quando ainda tinha 12 anos, em 2018. Segundo Hytalo, que concedeu entrevista ao podcast Poddelas, os dois se conheceram em uma aula de dança na cidade de Bayeux (PB), onde ainda viviam.

Com a repercussão nas redes, outros adolescentes se uniram a Hytalo na produção de conteúdo, ficando conhecidos como a 'Turma do Hytalo'. Atualmente, a polícia investiga se o influenciador oferecia benefícios às famílias para conseguir o documento de emancipação de cada um deles.

Além do próprio perfil, Hytalo também mantinha o perfil "Fartura Premiações", no qual organizada sorteios e rifas entre os seguidores.

A decisão da última quarta, que autorizou o cumprimento de um mandado na casa do influencer, determinava a apreensão de itens como celulares, computadores, câmeras, HDs e pen drives que pudessem ter sido utilizados para manter as duas contas, assim como para "gravação, edição ou divulgação" de vídeos.

Além disso, também ficou determinada a suspensão imediata de todas as contas e perfis de Hytalo Santos nas redes sociais Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e Facebook.

Já os adolescentes citados no processo foram afastados de Hytalo Santos e dos responsáveis legais, com a adoção de medidas protetivas. Agora, os menores devem passar por um estudo psicossocial para verificar a necessidade de aplicação de outras medidas.

