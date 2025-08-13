Justiça da Paraíba autoriza operação de busca e apreensão na casa de Hytalo Santos

A Justiça da Paraíba autorizou, nesta quarta-feira (13), um mandado de busca e apreensão na casa do influenciador Hytalo Santos, alvo de investigação por suposta exploração de menores. O pedido foi feito pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), com objetivo de recolher todos os aparelhos eletrônicos em posse do influencer.

Hytalo Santos teve, recentemente, o acesso às redes sociais bloqueado pela Justiça, que também impôs proibição de contato dele com os menores de idade citados no processo de investigação.

Celulares, computadores, câmeras, HDs e pendrives podem ser apreendidos durante o cumprimento do mandado. O material, inclusive, deve passar por uma análise pericial, conforme aponta a decisão do juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa, Adhailton Lacet Correia Porto.

A conta de Hytalo Santos no Instagram foi derrubada na última sexta-feira (8), logo após denúncia feita pelo humorista Felca sobre a adultização de menores nas redes sociais do influenciador.

Suposto esquema de financiamento

Investigações do Ministério Público da Paraíba (MPPB) apontam que Hytalo Santos pagava aluguel de casas, dava celulares caros e financiava a mensalidade de colégios de familiares dos menores mostrados nas redes sociais dele.

A hipótese é de que havia um possível esquema de benefícios para familiares dos adolescentes. O MP tenta esclarecer a possibilidade de que ele recebia, em troca, a emancipação dos adolescentes que participavam nos vídeos publicados nas redes sociais.

Além disso, vizinhos de Hytalo denunciaram as festas promovidas por ele. As informações são de que os menores estavam com frequência em festas regadas a muita bebida alcoólica e drogas, enquanto transitavam de topless.

Uma decisão judicial emitida na terça-feira (12) determinou que os conteúdos postados por Hytalo nas redes sociais devem ser desmonetizados, o que significa que não devem gerar dinheiro ao influenciador.