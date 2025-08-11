A escritora e roteirista Gloria Perez usou as redes sociais para homenagear a filha, Daniella Perez, nesta segunda-feira (11), data em que completaria 55 anos. A atriz foi assassinada há 32 anos, no Rio de Janeiro.

Um vídeo publicado por ela resgata imagens da atriz da infância até a juventude. "11 de agosto de 1970. Você nasce em mim todos os dias…", declarou Gloria na legenda da publicação.

Nos comentários do registro, diversos artistas prestaram homenagens à Daniella e declararam seu carinho e apoio a escritora.

Caso Daniela Perez

Daniella Perez foi assassinada há 32 anos, em 28 de dezembro de 1992, com perfurações no peito. A autoria dos golpes foi confessada por Guilherme de Pádua, à época, e a então esposa dele, Paula Thomaz, foi considerada cúmplice.

Na época do crime, Daniella e Guilherme interpretavam um par romântico na novela "De Corpo e Alma", escrita por Gloria.

O também ator Raul Gazolla, com quem Daniella era casada, estranhou a demora da esposa após o fim das gravações daquele dia. O corpo da artista foi encontrado em um matagal na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Após as gravações da novela, Guilherme e Paula seguiram Daniella. Quando a atriz parou em um posto de gasolina para abastecer o carro, Guilherme a encurralou e a agrediu, deixando-a desacordada.

No matagal, o casal apunhalou Daniella com uma tesoura mais de 18 vezes e abandonou o corpo. Segundo investigações policiais, o ator estava frustrado pelas investidas malsucedidas na jovem, já que buscava mais destaque na trama da mãe dela.

Prisão de Guilherme de Pádua

Guilherme de Pádua foi preso em 1992 e condenado a 19 anos de prisão em 1997, mas deixou a cadeia em 14 de outubro de 1999, após cumprir um terço da pena. Ele morreu aos 53 anos, em novembro de 2022, devido a um infarto fulminante.

Paula foi condenada a 18 anos de reclusão e também saiu do presídio após completar um terço da pena, três semanas depois do ex-marido, em 5 de novembro do mesmo ano.

Rafael Perez

Dez anos após a morte da atriz, Glória Perez perdeu mais um filho: Rafael Perez. O caçula morreu após uma cirurgia intestinal, aos 25 anos, em novembro de 2002.

O rapaz tinha uma síndrome rara e teve o desenvolvimento mental afetado durante a vida, segundo o portal Terra. Questionada pela revista Quem anos depois, Gloria citou a dor de perder dois filhos e disse que era "impossível viver a parte disso" e que tinha de viver "com essa dor".

Dos três filhos que teve com o ex-marido Luiz Carlos Saupiquet Perez, apenas Rodrigo, atualmente com 52 anos, está vivo.