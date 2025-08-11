'Vale Tudo' ganha nova personagem no núcleo de Leonardo e gravações secretas no Rio

A novela "Vale Tudo" terá uma novidade na próxima fase, conforme o jornal O Globo: a chegada de Sumara, personagem que promete agitar a história. Ela fará sua primeira aparição nas cenas secretas que a equipe grava nesta semana na Ilha de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A nova figura surgirá ao lado de Ana Clara (Samantha Jones) no sítio onde vive Leonardo (Guilherme Magon), o filho que Odete (Debora Bloch) mantém escondido.

Na terça-feira (12), Debora Bloch filmará sequências em que Odete dirige até o local por conta própria. Samantha Jones e Guilherme Magon também participarão das cenas. Já na quarta-feira (13), o trio voltará à mesma locação para dar continuidade à gravação dos encontros secretos.

A sexta-feira (15) marcará a primeira participação de Sumara, inserindo-a oficialmente na trama. A atriz que fará a personagem ainda não foi revelada. Nesse mesmo dia, será gravada a sequência em que Ana Clara conversa com Leonardo sobre um encontro que teve com Heleninha (Paolla Oliveira). As duas se aproximarão durante reuniões do Alcoólicos Anônimos.

No sábado (16), a produção registrará momentos decisivos para o enredo: Maria de Fátima (Bella Campos) passará a seguir Odete e descobrirá que Leonardo não morreu no acidente de carro, revelando assim mais uma mentira da vilã.