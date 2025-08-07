Diário do Nordeste
Globo grava 5 versões para que o assassinato de Odete Roitman em 'Vale Tudo' não vaze; veja suspeitos

A escolha da cena final será revelada horas antes do último capítulo do remake

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Na primeira versão, Odete era assassinada por Leila, a esposa de Marco Aurélio
Foto: Reprodução/TV Globo

A TV Globo vai gravar cinco versões para os últimos momentos de Odete Roitman (Débora Bloch) em “Vale Tudo”. Assassinada em uma cena clássica da primeira versão (1989), a personagem só terá seu final escolhido horas antes da exibição do último capítulo. As informações são da jornalista Carla Bittencourt, do Portal LeoDias. 

A cena com um dos rivais dando um tiro em Odete deve ir ao ar no remake durante a primeira semana de outubro. Tudo vai ser gravado com um "esquema de segurança máxima, para evitar vazamentos”. 

As sequências serão feitas com equipe reduzida e gravações fora das locações padrões. A emissora está levando o segredo muito a sério, de acordo com a jornalista, e o mistério deve ser “mantido a sete chaves – inclusive dentro da própria produção".

Além das diferentes versões da cena, há outra estratégia: os atores e atrizes do folhetim estão recebendo os roteiros incompletos, apenas com as cenas em que participam. É o que assegura um email interno da produção do remake, ao qual a colunista teve acesso. 

Quem será suspeito? 

A pergunta "Quem matou Odete Roitman?” permeou o imaginário de todo o país durante a exibição da primeira versão de Vale Tudo. Na época, a personagem Leila (Cássia Kiss) foi a responsável por tirar a vida da vilã

Em 2025, o assassino poderá ser outro. Como afirma Carla Bittencourt, Leila e outros quatro personagens estão no centro dos rumores: Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos). 

O mistério vai ficar no ar até o último capítulo da novela, previsto para ir ao ar em 17 de outubro. Até lá, sigilo total para garantir o choque até mesmo para a equipe. 

