Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

Solange confessa a Sardinha que ainda gosta de Afonso.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Vale Tudo
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Vale Tudo' desta quinta-feira (7) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Solange confessa a Sardinha que ainda gosta de Afonso.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quinta-feira

Solange confessa a Sardinha que ainda gosta de Afonso. Consuêlo comenta com Aldeíde que tem a impressão de que André está escondendo algo. Luciano decide se mudar do apartamento de Ivan e contar ao amigo sobre o suborno que aceitou de Odete.

Ivan orienta Luciano a fingir que segue aliado a Odete. Odete comemora ao saber que Walter foi contratado pela Paladar.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.

