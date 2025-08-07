Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)
Solange confessa a Sardinha que ainda gosta de Afonso.
A novela 'Vale Tudo' desta quinta-feira (7) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Solange confessa a Sardinha que ainda gosta de Afonso.
Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quinta-feira
Solange confessa a Sardinha que ainda gosta de Afonso. Consuêlo comenta com Aldeíde que tem a impressão de que André está escondendo algo. Luciano decide se mudar do apartamento de Ivan e contar ao amigo sobre o suborno que aceitou de Odete.
Ivan orienta Luciano a fingir que segue aliado a Odete. Odete comemora ao saber que Walter foi contratado pela Paladar.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.