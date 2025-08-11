Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (11)
A novela 'Vale Tudo' desta segunda-feira (11) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Poliana conta a Raquel que a irmã está namorando André.
Resumo completo de 'Vale Tudo' desta segunda-feira
Poliana conta a Raquel que a irmã está namorando André. Mário Sérgio distrai Ademir, o porteiro da Paladar, para que Walter possa entrar na empresa e infectar as comidas. Walter se apavora ao ver que Poliana e Marieta se aproximam. Walter consegue sabotar a comida da Paladar. Aldeíde conversa com Raquel sobre seu envolvimento com André.
Ocorre um apagão na cidade. Lucimar come a maionese contaminada e passa mal. Raquel fica sabendo por Celina que foi Odete quem contaminou a maionese da Paladar e organiza um mutirão entre os funcionários para recolhimento do produto. Gilda confronta Walter sobre sua presença à noite na Paladar.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.