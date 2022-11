Raul Gazolla se pronuncia sobre morte de Guilherme de Pádua: 'já foi tarde'

O ator Raul Gazolla se pronunciou sobre a morte de Guilherme de Pádua, vítima de um ataque cardíaco na noite de domingo (6). "Já foi tarde", disse em entrevista ao portal f5, da Folha de S. Paulo, quando questionado sobre o falecimento do assassino de Daniella Perez.

"Até o bispo da igreja dele deu a notícia rindo. Devia ser um tormento para a igreja ter como pastor um assassino com um ego tão grande quanto seu crime", continuou Gazolla, fazendo referência ao anúncio da morte feito pelo pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha.

Gazolla era casado com Daniella Perez em 1992, ano em que a atriz foi morta por Pádua e Paula Thomaz com golpes de faca. Na época, Guilherme contracenava com Daniella na novela 'De Corpo e Alma', escrita pela mãe da atriz, Glória Perez.

Atualmente, 30 anos após a morte, o ator já citou diversas vezes que não perdoou os responsáveis pelo crime. "Já foi tarde. Agora tem que acertar as contas com o invertido, o capiroto, o coisa ruim", acrescentou ao relato concedido à Folha.

Legenda: Raul e Daniella eram casados em 1992 Foto: reprodução/arquivo pessoal

Por fim, Gazolla encerrou a declaração acrescentando que acredita em um lado positivo na morte de Pádua. "Vamos seguir em frente e agradecer por estarmos em um mundo melhor hoje", finalizou.

Morte de Daniella Perez

O crime brutal que resultou na morte de Daniella completa 30 anos no próximo dia 28 de dezembro. A repercussão sobre o caso, no entanto, foi retomada em julho deste ano, quando estreou na HBO Max a série documental "Pacto Brutal".

No lançamento da série, Pádua se queixou de não ter sido ouvido pela produção. Glória Perez havia pedido que nem ele, nem Paula Thomaz, sua ex-mulher e também condenada pelo crime, fossem ouvidos.

Prisão após crime

Guilherme de Pádua cumpriu, ao todo, 9 anos de prisão, do total de 19 a que foi condenado. Em 2017 ele se ordenou pastor da Igreja Batista, quando se casou novamente.

