Guilherme de Pádua morreu na data em que, em 1995, estreou 'Explode Coração', de Gloria Perez

A morte de Guilherme de Pádua neste domingo (6), aos 53 anos, chamou atenção da web por alguns detalhes. O assassino da atriz Daniella Perez sofreu um infarto fulminante na mesma data em que, em 1995, estreou "Explode Coração". A novela marcou o retorno de Glória Perez ao trabalho, após três anos do crime brutal que vitimou sua filha, em dezembro de 1992.

O fato logo tomou conta do Twitter, com usuários fazendo referências não apenas à associação das datas, mas à causa da morte de Pádua. Isso porque o ex-ator, que era colega de elenco de Daniella na novela "De Corpo e Alma", assassinou a atriz com 18 tesouradas na região do coração.

O folhetim, inclusive, se baseava em um transplante de coração a que era submetida a personagem de Cristiana Oliveira, outra coincidência que não passou despercebida nas redes sociais.

Morte de Daniella Perez

O crime brutal que chocou o Brasil completa 30 anos no próximo dia 28 de dezembro. A repercussão sobre o caso, no entanto, foi retomada em julho passado, quando estreou na HBO Max a série documental "Pacto Brutal".

No lançamento da série, Pádua se queixou de não ter sido ouvido pela produção. Glória Perez havia pedido que nem ele, nem Paula Thomaz, sua ex-mulher e também condenada pelo crime, fossem ouvidos. A autora sempre apontou o não arrependimento por parte dos assassinos. Além disso, todas as vezes em que Pádua falou sobre o assunto, tentou colocar em Daniella alguma culpa na motivação do crime.

Prisão de Guilherme de Pádua

Guilherme de Pádua cumpriu 9 anos de prisão, do total de 19 a que foi condenado. Em 2017 ele se ordenou pastor da Igreja Batista, quando se casou de novo.

