Família enfrenta dificuldades para trazer ao Brasil corpo de turista morto em caverna na Argentina

A família do turista brasileiro morto em uma caverna na Argentina enfrenta dificuldades para trazê-lo e enterrá-lo no Brasil. Amigos de Dennis Cosmo Marin criaram uma 'vaquinha' para arrecadar fundos para o transporte do corpo.

"Os trâmites para liberação e retorno são burocráticos, demorados e possuem um custo alto. Por isso, organizamos essa vaquinha, com a autorização da família dele", diz a publicação nas redes sociais.

Legenda: Amigos organizam vaquinha para ajudar no transporte do corpo de Dennis Foto: Reprodução/Instagram

O dinheiro enviado cairá em uma conta administrada pela família. “O valor é alto, é algo que gira em torno de R$ 100 mil. Mas a vaquinha está indo bem. A gente já conseguiu arrecadar alto em torno de R$ 15 mil", disse uma das organizadoras da vaquinha em seu perfil do Instagram.

Dennis morreu aos 37 anos na última quarta-feira (2), esmagado por uma camada de gelo que se desprendeu da caverna Jimbo, nos arredores de Ushuaia, no sul da Argentina. Ele era publicitário e natural de São Paulo.

O turista estava há quase quatro anos viajando de kombi pela América do Sul com sua gata de estimação, Lince. Ele compartilhava as aventuras em um perfil no Instagram chamado 'Ô de Kombi'.

Morte trágica

O momento do incidente trágico foi registrado por uma pessoa que caminhava na área externa do local. Nas imagens, é possível ver uma sinalização com a mensagem "Alerta. Não entre".

A caverna está localizada numa geleira, cujo acesso é proibido justamente devido à frequência do desprendimento de rochas e fragmentos de gelo, segundo a prefeitura local.

A morte de Dennis foi registrada pela Comissão de Socorro de Ushuaia. O corpo dele passou por uma autópsia e deve ser transferido pela família.

