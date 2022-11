Brasileiro morto na Argentina era de SP e estava há quase 4 anos viajando pela América do Sul

O brasileiro que morreu esmagado em caverna na Argentina foi identificado como Dennis Cosmo Marin, de 37 anos. Natural de São Paulo, ele era publicitário.

Dennis relatou nas redes sociais que estava há quase quatro anos viajando de Kombi pela América do Sul com Lince, sua gata de estimação.

A vítima veio a óbito nesta quarta-feira (3) após uma pedra de gelo se desprender do teto da caverna e atigir seu corpo. O local do acidente era de acesso proibido desde 2021 pela prefeitura local, justamente pelo risco de desabamento de gelo.

Em vídeo do momento do acidente, se vê uma placa escrita "Alerta. Não entre." (veja o vídeo)

Aventura na estrada

O paulista possuía um perfil no Instagram chamado 'Ô de Kombi', onde ele se apresentava como um mensageiro natural de coisas naturais e um contador de "stories".

Ele dividia diariamente suas experiências acompanhado de sua gata Lince em sua página com mais de 3 mil seguidores.

Na sua aventura ele já havia passado por cidades do estado do Rio de Janeiro, da região sul do Brasil, Guiana Francesa, Suriname e Uruguai. Na última semana ele tinha compartilhado fotos de Ushuaia, inclusive de caminhadas na Tierra del Fuego. (veja abaixo)

Legenda: Dennis no Parque Nacional Tierra del Fuego Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Ponto cultural Ushuaia Foto: Reprodução/Instagram