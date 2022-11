Turista brasileiro morre esmagado por gelo em caverna da Argentina; veja vídeo

Um turista brasileiro de aproximadamente 30 anos de idade morreu, nessa quarta-feira (2), esmagado por uma camada de gelo que se desprendeu de uma caverna nos arredores de Ushuaia, no sul da Argentina.

O momento do incidente trágico foi registrado em um vídeo feito por uma pessoa que caminhava ainda na área externa do local e repercute nas redes sociais.

Nas imagens, logo após a queda do pedaço de gelo, é possível ver uma placa com a mensagem "não entre". O objeto está posicionado a alguns metros de distância da caverna, chamada de Caverna do Jimbo.

A formação está localizada numa geleira, cujo acesso é proibido justamente por causa da frequência do desprendimento de rochas e fragmentos de gelo. Assista:

Resgate

Segundo a agência estatal Télam, equipes de resgate da Comissão de Socorro de Ushuaia registraram a morte imediata no Tribunal de Instrução 1, chefiado pelo juiz Javier de Gamas Soler, que ordenou a autópsia da vítima.

Dados pessoais do brasileiro ainda estão sendo apurados pelas autoridades policiais, visto que ele estava sem documentação de identidade no momento do incidente. Porém, se sabia que ele era brasileiro.

Caverna de Jimbo

A Caverna de Jimbo está dentro de uma área do Parque Nacional Tierra del Fuego, cerca de três mil quilômetros de distância ao sul de Buenos Aires, capital argentina.

A prefeitura local alerta, desde 2021, a visitantes e moradores, a proibição de entrada na caverna com base em estudos científicos que citam o risco de desabamento de gelo.