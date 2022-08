'Gelo zumbi', na Groenlândia, vai aumentar nível do mar; entenda o impacto

Um bloco de gelo condenado a derreter na Groenlândia elevará o nível do mar em 25,4 centímetros, revelou um estudo publicado na revista científica 'Nature' nesta segunda-feira (29).

Essa elevação representa mais que o dobro do aumento do nível do mar esperado pelos cientistas, de acordo com o padrão de derretimento do manto de gelo da Groenlândia. As informações são do portal g1.

O bloco foi intitulado de 'gelo zumbi', o que significa que ele ainda está preso em áreas mais grossas das geleiras, mas não é mais alimentado por elas. Ou seja, ainda está conectado a elas, mas não recebe mais suprimento de neve, o que faz com que o desaparecimento do bloco seja inevitável.

A pesquisa usou imagens de satélite para rastrear o degelo da Groenlândia e a alteração da forma da calota de gelo entre 2000 e 2019.

De acordo com a pesquisa, 3,3% do volume total de gelo da Groenlândia irá derreter, até mesmo se a emissão de carbono seja reduzida.

