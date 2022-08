Nuvem Pileus com cores do arco íris é vista na China; entenda o fenômeno

Imagens de uma nuvem colorida viralizaram nas redes sociais, nos últimos dias. O fenômeno aconteceu em Haikou, cidade de dois milhões de habitantes no extremo Sul da China.

Segundo o portal MetSul Meteorologia, o episódio ocorreu no início da semana passada, "quando uma vibrante 'nuvem de lenço' ou Pileus na cor do arco-íris se formou acima de uma enorme tempestade".

Antes disso, a Nuvem Cumulus ondulante surgiu no ar tropical quente e úmido sobre Haikou por volta do pôr do sol. Mas não foi ela que chamou atenção e, sim, formação que se ergueu acima dela, chamada de Nuvem Pileus.

O MetSul cita que o Atlas Internacional de Nuvens da Organização Meteorológica Mundial (OMM) define uma nuvem Pileus como “nuvem acessória de pequena extensão horizontal, em forma de gorro ou capuz acima do topo ou presa à parte superior de uma nuvem cumuliforme que muitas vezes a penetra. Vários píleos podem ser observados com bastante frequência em superposição. Ocorre principalmente com Cumulus e Cumulonimbus”.

This stunning rainbow cloud was spotted in China🤯 It's called a pileus cloud, or scarf cloud, and is formed by condensation when the air rises quickly. The color comes from sunlight diffracting off water droplets and ice crystals 🌈 pic.twitter.com/pWIyWNXzEZ