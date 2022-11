Saiba quem são os militares que morreram na queda de avião da FAB

Dois militares da Força Aérea Brasileira (FAB) morreram após a queda de um avião T-25 na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. As vítimas, já identificadas, são o cadete Sérgio Branquinho Junior, natural de Ribeirão Preto, em São Paulo, e o capitão Rodrigo Alves da Silva, de Japeri, no Rio de Janeiro.

Sérgio era cadete e tinha 22 anos. A dupla, que estava fazendo um voo de instrução, decolou com a aeronave da cidade de Pirassununga, em São Paulo, na tarde de sexta-feira (4).

O avião foi encontrado neste sábado (5), na região de Canelinha, em Santa Catarina. A Prefeitura de Ribeirão Preto, onde do jovem trabalha, lamentou a morte.

"Com profundo pesar que recebemos hoje a notícia do falecimento do filho do engenheiro Sérgio Branquinho, Sérgio Branquinho Junior. Funcionário há quase 30 anos da prefeitura, Sérgio se orgulhava do filho, que cursava o quarto anos na Academia da Força Aérea Brasileira e estava próximo da formatura", publicou.

Já o capitão Rodrigo Alves da Silva morava em Florianópolis, em Santa Catarina. Ele ficaria na cidade após o voo com o cadete.

A prefeitura de Japeri, onde o militar nasceu, lamentou o acidente.

"Capitão Rodrigo era filho de nossa cidade, foi aluno da E.M. Ary Schiavo e grande orgulho para sua família e amigos de Japeri. Infelizmente o avião da força aérea que ele pilotava em companhia de outro militar, desapereceu na tarde de ontem em Santa Catarina. O avião foi localizado na tarde de hoje e foram confirmadas as duas mortes".

