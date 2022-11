Avião da FAB que desapareceu é encontrado em SC; dois ocupantes morreram

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que havia desaparecido na Grande Florianópolis, foi encontrado na manhã deste sábado, 5. Segundo as autoridades locais, dois corpos foram encontrados carbonizados. As informações são do g1.

Leia Mais País Avião da FAB perde sinal em Santa Catarina, e bombeiros apuram suposto desaparecimento

A aeronave T-25 Universal havia perdido sinal por volta das 16h40 de sexta-feira, 4, quando desapareceu entre os municípios de Canelinha e Tijucas, a cerca de 48 quilômetros da capital catarinense. O modelo é utilizado para voos de instrução e estava com dois militares a bordo, quando desapareceu.

Buscas

As buscas começaram ainda na tarde de ontem e seguiu durante a noite. Pela manhã de hoje, a FAB passou a usar um avião e helicópteros para encontrar as possíveis vítimas.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Canelinha, Silvio Reis, o avião foi encontrado "destruído" por volta das 12h deste sábado.

A FAB não informou os nomes dos militares.