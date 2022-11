China registra maior número de contágios de Covid-19 em seis meses

A China registrou 5,6 mil novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira (7), o maior número de contágios da doença em seis meses, apesar dos confinamentos que afetam a indústria, as escolas e a vida cotidiana.

Quase metade dos casos, segundo a imprensa local, vieram da província de Guangdong, um centro de manufatura no sul do país com vários portos comerciais.

O governo de Pequim acabou, ainda no fim de semana, com as esperanças de uma possível flexibilização da rígida política de 'covid zero' aplicada no país. Por lá, as medidas incluem confinamentos, quarentenas e testes em larga escala para conter inclusive o menor surto de contágios.

Falta de confiança

Uma onda de crises ligadas aos confinamentos, com moradores que reclamaram de condições inadequadas, falta de alimento e atrasos no atendimento médico, abalaram a confiança da população nas medidas.

Em Zhengzhou, logo após confinamento na maior fábrica de iPhone do mundo, a produção de aparelhos teria sido afetada "temporariamente", levando a Apple a emitir toda alertando sobre possíveis atrasos na entrega dos pedidos.

"A fábrica [de Zhengzhou] opera atualmente em uma capacidade significativamente reduzida", disse a Apple em comunicado. O grupo de tecnologia taiwanês Foxconn, que administra a fábrica, revisou para baixo o lucro trimestral devido ao confinamento.

Apesar disso, a Comissão Nacional de Saúde da China anunciou no sábado (5) a manutenção da política de 'Covid zero', acabando com os rumores de que Pequim flexibilizaria a rígida política de saúde.