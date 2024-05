Fã de banda punk rock perde movimento do corpo após vocalista pular na plateia

Uma mulher de 24 anos ficou gravemente ferida após o vocalista de uma banda pular do palco na plateia e atingi-la. As informações são do portal estadunidense WGRZ.

O caso aconteceu durante o show da banda de punk rock Trophy Eyes no Mohawk Place, em Buffalo, nos Estados Unidos, no dia 30 de abril. Fã do grupo, Bird Piché foi até o local para assistir à apresentação.

Em determinado momento, o vocalista John Floreani pulou do palco e deu um mergulho na multidão. Ao cair na plateia, ele acabou atingindo Piché, que sofreu uma lesão na medula espinhal.

Segundo um amigo da família, Leo Wolter Tejera, algumas pessoas pensaram que ela tinha desmaiado. No entanto, eles perceberam que ela não estava conseguindo se levantar.

O vocalista levou a fã para o hospital, onde ela passou por uma cirurgia de trauma. Bird está respirando sozinha e consegue usar os braços para se comunicar por mensagem de texto.

Leo criou uma vaquinha online para ajudar a amiga a cobrir as despesas médicas. "Ela tem uma longa recuperação pela frente e precisará de toda a ajuda possível. Ainda é muito cedo para saber qual é o seu prognóstico, mas depois de sair do hospital ela precisará ir para uma clínica de reabilitação. Obviamente, ela não poderá trabalhar durante esse período", diz a descrição da campanha, que já arrecadou US$ 69 mil, cerca de R$ 355 mil.