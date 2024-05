Homem acusado de derrubar árvore de mais de 200 anos no Reino Unido se declara inocente

Um homem acusado de ter derrubado a Sycamore Gap, uma das árvores mais famosas do Reino Unido situada perto da Muralha de Adriano, declarou-se inocente nesta quarta-feira (15).

Daniel Graham, de 38 anos, e Adam Carruthers, de 31 anos são acusados de terem causados danos avaliados em mais de 622.000 libras (cerca de R$ 4 milhões) ao destruírem a árvore de mais de 200 anos. Eles compareceram na Corte de Magistrados de Newcastle nesta quarta com o rosto coberto.

Eles também foram indiciados e multados por causarem danos à Muralha de Adriano, erguida na época romana para impedir invasões e classificada como patrimônio mundial da Unesco, perto da qual estava a árvore.

Enquanto Daniel se declarou inocente, Adam não apresentou argumentos contra as acusações. Depois da audiência, ambos os acusados foram liberados até a próxima, marcada para 12 de junho.

Entenda o caso

No fim de setembro de 2023, pessoas que caminhavam pelo local econtraram a árvore tombada e suas raízes visíveis. A polícia descreveu o caso como um ato de "vandalismo" que causou tristeza e comoção na região.

A árvore também é conhecida por ter aparecedo no cinema no filme "Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões", com Kevin Costner, em 1991. Bastante fotografada, foi escolhida como a "árvore do ano" em 2016.

Um mês depois de ser encontrada tombada, a árvore foi cortada e retirada do local pelas autoridades. Especialistas tentam agora ver se ela poderia brotar novamente ou se novas árvores podem surgir de suas sementes.