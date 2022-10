Primeiro antiviral contra a Covid-19 chega a clínicas e farmácias do País na próxima semana

Hospitais, clínicas oncológicas e farmácias de todo o Brasil receberão, a partir da próxima semana, o primeiro antiviral contra a Covid-19, segundo informações do jornal O Globo. O primeiro carregamento do Molnupiravir, da farmacêutica MSD, já está no País e será totalmente destinado ao mercado privado.

O preço médio do tratamento é de R$ 1.700, de acordo com a MSD. O medicamento estará disponível ao consumidor final somente sob prescrição médica.

Aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial no tratamento da Covid-19, o Molnupiravir ainda não recebeu o aval para entrar no Sistema Único de Saúde (SUS).

Em uso já em 30 países, o medicamento inibe a disseminação do vírus no organismo ao inserir "erros" no código genético do coronavírus. Desta forma, impede a piora da doença.

Redução da mortalidade em 89%

O medicamento chegou a reduzir a mortalidade pela doença em até 89%, segundo apontaram estudos clínicos. Resultados de um estudo de vida real realizado pelo Clalit Health Services em Israel mostram uma redução significativa de hospitalização e mortalidade de pessoas de alto risco com mais de 65 anos após o tratamento.

O medicamento também está sendo avaliado para profilaxia pós-exposição. Esse estudo que está sendo conduzido em diversos países, incluído o Brasil, tem previsão de divulgação de resultados no primeiro trimestre de 2023.

