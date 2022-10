Professora encontra duas armas em mochila de criança de 3 anos em São Paulo

Uma professora encontrou duas armas de fogo antigas guardadas na mochila de uma estudante de 3 anos, nessa quinta-feira (27), em uma creche da rede municipal de Santo André, em São Paulo.

Segundo a Polícia, o caso aconteceu na escola Adalgisa Boccacino Pinheiro de Faro, localizada no bairro Jardim Marek. A administração do município informou que os equipamentos bélicos eram antigos e sem condições de uso. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionados para atender a ocorrência. Na delegacia, a mãe da criança explicou que os objetos estavam guardados no porta-malas do carro da família e seriam usados como parte de uma fantasia de Maria Bonita, que seria utilizada por ela em uma festa.

No entanto, um tio da garota teria pegado as armas e colocado na mochila da menina, sem saber que era dela. O armamento pertencia ao homem, conforme detalhou o titular do 6º DP de Santo André, delegado Gilmar Bessa. Os pais da criança foram liberados.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que os equipamentos bélicos estavam em mau estado de conservação, sem munições e não possuíam numeração. O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto. A Secretaria de Educação e o Conselho Tutelar disseram que acompanha o episódio.

