Aluno usa fantasia de Hitler em festa de Halloween de colégio no interior de São Paulo

Uma festa de halloween de um colégio de Presidente Prudente, interior de São Paulo, repercutiu após um aluno se fantasiar de Hitler, na noite desta quarta-feira (26).

A foto, compartilhada pelo próprio colégio Cotiguara, mostra a criança com roupa e bigode semelhantes aos usados pelo ditador nazista e exibindo uma faixa com a suástisca - símbolo do Partido Nazista alemão - no braço esquerdo.

A imagem mostra a decoração temática de halloween e a criança ao lado de colegas fantasiados, por exemplo, de bruxa e caveira.

Após a repercussão negativa, o colégio apagou a foto em que o aluno aparece e divulgou nota de retratação, reconhecendo que errou ao permitir a participação do estudante na festa.

A instituição ressaltou que a festa foi designada como "noite do terror", e disse que a fantasia poderia retratar o horror que Hitler representa. "Sem prévio conhecimento desta escola, um dos alunos compareceu caracterizado como Adolf Hiltler, o que, no contexto do encontro, retrataria o horror que essa figura representou historicamente", disse.

Legenda: Nota de retração do Colégio Cotiguara Foto: Reprodução/Redes Sociais

"A direção do Colégio Cotiguara reconhece que houve um grave erro ao se permitir a participação do aluno com a aludida caracterização, lamentando profundamente o ocorrido e registrando as suas desculpas, especialmente à comunidade judaica e a todos os alcançados, direta ou indiretamente, pelo holocausto", afirmou.

O colégio disse ainda que irá realizar uma ação pedagógica destinada a pais e alunos para rememorar as atrocidades e os crimes cometidos durante o regime nazista.

A deputada federal por São Paulo Sâmia Bonfim afirmou em suas redes sociais que irá tomar providências para que os responsáveis pelo caso prestem esclarecimentos e sejam responsabilizados.

A apologia ao nazismo é um crime previsto em lei.

